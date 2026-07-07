Juez suspende auditoría de la Supersalud a la Alcaldía de Medellín

Medellín, Antioquia

El Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín ordenó la suspensión inmediata de la auditoría de la Superintendencia Nacional de Salud a la Alcaldía de Medellín, mientras se toma una decisión de fondo sobre la acción de tutela presentada por el Distrito.

La decisión judicial se conoce en medio de la creciente confrontación entre la administración del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga y la Supersalud, dirigida por Daniel Quintero Calle. Apenas un día antes, la entidad de control anunció una denuncia penal contra el mandatario y otros funcionarios distritales por presunta violencia contra servidor público y obstrucción a la auditoría.

Sin embargo, al admitir la tutela, el juzgado consideró que existen “cuestionamientos serios y plausibles” relacionados con la negativa de reconocer las recusaciones formuladas contra Daniel Quintero Calle y Juan David Duque García, así como por la posible intervención de funcionarios cuya imparcialidad ha sido controvertida.

Juez advierte cuestionamientos sobre la imparcialidad

La tutela fue presentada por la Alcaldía de Medellín contra la Supersalud y el Ministerio de Salud. El Distrito cuestiona el trámite que recibieron las recusaciones presentadas contra Daniel Quintero y Juan David Duque, funcionario de la Superintendencia que fue secretario privado durante la Alcaldía de Quintero en Medellín.

El despacho judicial señaló que la solicitud de amparo plantea dudas sobre la posible configuración de varias causales de recusación contempladas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, además de una eventual vulneración al derecho fundamental al debido proceso.

El juzgado también tuvo en cuenta que el Distrito presentó documentos, denuncias y actuaciones administrativas que, de manera inicial, respaldarían los cuestionamientos formulados en la tutela. Esto no significa que el juez haya resuelto de fondo si existe o no falta de imparcialidad.

La auditoría terminaba el 8 de julio

Otro de los argumentos para suspender la auditoría fue el tiempo. La actuación tenía ejecución inmediata y había sido ampliada hasta el 8 de julio de 2026, por lo que el juzgado advirtió que podría terminar antes de que se resolviera la tutela.

La Alcaldía también alegó que los plazos concedidos para responder 56 requerimientos complejos eran insuficientes y podían afectar su derecho de defensa.

Por esta razón, el juzgado consideró que permitir la continuación de la auditoría podría generar efectos difíciles de revertir posteriormente y concluyó que la suspensión temporal era una medida proporcional.

La Supersalud tendrá un día para responder

El juzgado dio a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud un plazo de un día después de la notificación para pronunciarse sobre los hechos, presentar su defensa y aportar o solicitar pruebas.

La suspensión es una medida provisional y no una decisión definitiva sobre la legalidad de la auditoría. El proceso permanecerá detenido hasta que el juzgado adopte una decisión de fondo en la acción de tutela.

La controversia es distinta a la auditoría que la Supersalud adelanta contra la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA). En ese caso, la licorera también acudió a una tutela, pero para cuestionar el alcance de las competencias de la Superintendencia y los 77 documentos solicitados durante la inspección.