“No permitiremos que quienes buscan sembrar terror alteren la tranquilidad”: alcalde Char

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció este sábado, a través de su cuenta en X, luego de que un panfleto amenazante provocara que establecimientos comerciales no abrieran sus puertas en Barranquilla y Soledad.

El mandatario afirmó que la administración mantiene un trabajo conjunto con las autoridades para atender la situación.

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“Barranquilleros, hoy quiero decirles que, a pesar de las amenazas de los grupos criminales, seguimos trabajando sin descanso por su seguridad, tranquilidad y confianza”, escribió.

“Estamos trabajando de manera intensa”

Char señaló que conoce la preocupación generada por las intimidaciones contra comerciantes y vendedores ambulantes y aseguró que se adelantan acciones con las autoridades metropolitanas y departamentales.

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“Soy consciente de la preocupación que han generado las intimidaciones de un grupo criminal contra comerciantes y vendedores ambulantes. Quiero asegurarles que estamos trabajando de manera intensa y coordinada con las autoridades metropolitanas y departamentales para garantizar la seguridad de todos nuestros ciudadanos”, manifestó.

“No permitiremos que alteren la tranquilidad de nuestro territorio”

El alcalde también indicó que se reforzaron las medidas de seguridad y reiteró que las actuaciones continuarán dentro del marco de la ley.

“No permitiremos que quienes buscan sembrar terror alteren la tranquilidad de nuestro territorio”, afirmó. Asimismo, agregó: “Hoy hemos reforzado las medidas de seguridad y fortalecido la coordinación con las autoridades distritales. Les aseguro que seguiremos actuando con firmeza y determinación dentro de la ley”.

En su publicación, Char invitó a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la difusión de rumores en redes sociales y reportar cualquier situación sospechosa a través de los canales institucionales.

“Invito a todos los barranquilleros a mantener la calma, evitar la difusión de rumores en redes sociales y denunciar ante las autoridades cualquier hecho o situación sospechosa a través de los canales institucionales”, expresó.

Finalmente, el alcalde destacó la importancia de la cooperación entre la ciudadanía y las autoridades.

“La cooperación permanente entre la ciudadanía y las autoridades administrativas y policiales es fundamental para superar esta situación. Tengan la certeza de que todos nuestros esfuerzos y capacidades seguirán orientados a garantizar el bienestar y la seguridad de cada una de nuestras familias. ¡Esta terrible noche pronto acabará!”, concluyó.