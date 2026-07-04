Refuerzan operativos contra la extorsión tras circulación de panfleto en Barranquilla y Soledad

La Policía Metropolitana de Barranquilla reforzó sus acciones de prevención y acompañamiento contra el delito de extorsión en Barranquilla y el municipio de Soledad, luego de la circulación de un presunto panfleto amenazante dirigido a comerciantes y distintos sectores productivos.

El documento intimidatorio generó preocupación entre propietarios de establecimientos comerciales, mototaxistas y transportadores, lo que llevó a que durante la jornada de este sábado 4 de julio varios negocios no abrieran sus puertas por temor a posibles represalias.

Prevención de la extorsión

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez señaló que el objetivo de estas acciones es evitar que más ciudadanos sean víctimas de extorsión, fortaleciendo la presencia institucional en los territorios.

“Nuestro propósito es evitar que más ciudadanos sean víctimas de la extorsión. Por ello, continuamos llegando a los diferentes sectores comerciales, rutas de transporte público y comunidades con actividades de prevención, orientación y acompañamiento, invitando a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier intento de extorsión”, afirmó el alto oficial.

Ante este escenario, unidades del GAULA han intensificado las labores de prevención en zonas comerciales, rutas de transporte público y establecimientos abiertos al público, con el fin de orientar a la ciudadanía sobre las modalidades utilizadas por estructuras dedicadas a la extorsión.

Los uniformados también han reiterado recomendaciones de autoprotección e insisten en la importancia de denunciar cualquier intento de intimidación a través de los canales oficiales, como herramienta clave para combatir este delito y debilitar las rentas criminales.