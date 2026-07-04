Ante temor por panfletos, varios establecimientos en Barranquilla y Soledad no abrieron sus puertas

La circulación de panfletos amenazantes en Soledad y el sur de Barranquilla generó temor entre comerciantes, mototaxistas y propietarios de establecimientos, lo que provocó que numerosos negocios decidieran no abrir sus puertas durante la jornada. Aunque las autoridades habían señalado que las actividades comerciales podían desarrollarse con normalidad, muchos optaron por cerrar ante el riesgo de posibles represalias.

La situación se evidenció en distintos puntos del área metropolitana, especialmente en la avenida Cordialidad y la calle Murillo, donde varios establecimientos permanecieron cerrados. Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Barranquilla reforzó la presencia de uniformados en sectores comerciales para garantizar la seguridad y el orden público.

En medio de este panorama, la Alcaldía de Soledad se pronunció frente a los hechos y señaló en un comunicado oficial que:

“Frente a la circulación de panfletos amenazantes que han generado preocupación entre la ciudadanía y el sector comercial, la administración municipal señaló que las autoridades competentes adelantan las investigaciones necesarias para establecer la autenticidad, origen y responsables de estos mensajes intimidatorios”, dijo la Alcaldía de ese municipio.

Las autoridades mantienen operativos conjuntos entre Policía, Ejército Nacional y Gaula en el área metropolitana, con el objetivo de prevenir hechos que alteren el orden público y brindar tranquilidad a la ciudadanía y al sector comercial.