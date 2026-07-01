Alcalde Alejandro Char anuncia que denunciará al presidente Gustavo Petro por injuria y calumnia

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que presentará una denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia contra el presidente saliente, Gustavo Petro, a raíz de las afirmaciones que este publicó en la red social X durante la noche del 29 de junio de 2026.

Para adelantar la acción judicial, el alcalde informó que otorgó poder al abogado Mauricio Pava Lugo, quien interpondrá la denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

A través de un comunicado, el mandatario distrital sostuvo que las declaraciones de Petro buscan “sembrar caos en Barranquilla” y aseguró que la ciudad ha sido “abandonada por el Gobierno central”.

Además, afirmó que su administración continúa trabajando para hacer frente a los problemas de seguridad urbana que, según dijo, son consecuencia de la política de paz total.

¿Qué dijo el presidente Petro?

Esta respuesta del alcalde Alejandro Char se produjo luego de una publicación del presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X el pasado 29 de junio.

En el mensaje, Petro aseguró que la inseguridad en Barranquilla “proviene, precisamente, de las bandas armadas que aseguran que se paguen los créditos que entrega la familia Char, en su banco paralelo”, y afirmó que estos grupos amenazan con armas a los deudores para garantizar el pago de las obligaciones.

El mandatario también sostuvo que esa sería la forma en que, según él, opera la familia Char en materia financiera y comparó esa supuesta práctica con la de la familia Médici durante el Renacimiento en Florencia, Italia.