Atlántico superó las 30 toneladas de ayudas recolectadas para damnificados de Chocó

Un balance positivo es la respuesta de los atlanticenses a la ayuda humanitaria pedida por la Gobernación del Atlántico para los damnificados que deja el terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto en el departamento del Chocó.

El gobernador Eduardo Verano reiteró su invitación a no bajar la guardia y continuar con más apoyo solidario para este departamento, que fue asignado por la Federación Nacional de Departamentos (FND) como el territorio apadrinado por el Atlántico.

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Un primer corte de lo recolectado en el centro de acopio dispuesto en la Galería de la Plaza de la Paz de Barranquilla, en la noche del viernes 14 de agosto, da cuenta de la superación de las 30 toneladas, de acuerdo con el reporte del mandatario y el grupo encargado de la campaña, la cual se extenderá, en primera instancia, hasta el 21 de agosto y, si hay necesidad, hasta cuando sea requerido.

“Ya sobrepasamos las 30 toneladas, esperamos llegar a 50 toneladas y haremos tantos envíos como sea necesario. Vamos a estar abiertos aquí hasta cuando sea necesario, esperando que la solidaridad de la gente del Atlántico se haga ver, se haga sentir en el Chocó y, ojalá, tengamos también la oportunidad de ayudar en la zona cafetera”, comentó Verano.

“Cuando preguntan: ‘¿Qué necesitan?’, les respondemos que todo: vestimentas, alimentos no perecederos, también medicina. No hay que ponerle límites; cuando alguien se queda sin nada por un terremoto, por un derrumbe, por una tragedia como esta, lo que necesita es un abrazo solidario y aquí estamos para ustedes”, afirmó el gobernador.

Respuesta de la ciudadanía

Entre los ciudadanos que se sumaron al llamado del Gobierno departamental con los afectados del Chocó y llevaron elementos a la Plaza de la Paz estuvieron Gualdimbert David Acuña Saurith, Juan Pablo Hernández y María Mónica Ucrós, quienes además invitaron a más gente a unirse a la campaña de la Gobernación del Atlántico.

“En coordinación con la Fundación Sueños de Amor y Paz, queremos hacerle una invitación a toda la comunidad de Barranquilla y a toda nuestra comunidad de los barrios para que puedan donar cada producto no perecedero, sea de aseo o medicamento, y así poder darle una mano de ayuda a nuestros hermanos allá con la calamidad del terremoto. Asimismo, quiero pedir de corazón que vengan aquí a la Plaza de la Paz a ayudarnos”, dijo Acuña Saurith.