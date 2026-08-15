Juan Pablo y Sebastián Montoya se unen en Barranquilla para ayudar a las víctimas del terremoto

El pasado lunes 10 de agosto, parte de Colombia quedó destruida luego del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el territorio nacional, que suma más de 250 víctimas mortales y miles de damnificados.

Luego de esta tragedia, el mundo ha demostrado gran solidaridad con las víctimas; y los deportistas de nuestro país no han sido la excepción y grandes figuras como Jhon Arias y Luis Díaz, entre otros, han realizado donaciones para la atención de los damnificados y la reconstrucción de las ciudades afectadas.

A esta gran ola de solidaridad se le suman Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián Montoya, quienes estarán corriendo este domingo en Barranquilla el ‘Circuito Colombia’, con apoyo de la Alcaldía de Barranquilla y Bavaria, que estará enfocado en la recaudación de fondos para las víctimas del terremoto.

Recaudación de fondos para las víctimas del terremoto

En un comienzo, el Circuito por Colombia fue nombrado como Circuito Pony Malta; sin embargo, fue cambiado por la causa social que será el foco del evento. El evento, que se desarrollará en el Gran Malecón de Barranquilla, tendrá como momento central el duelo contrarreloj entre padre e hijo.

Tras lo ocurrido en el país, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguró que, tras una reunión con los corredores colombianos y las marcas patrocinadoras, todo el dinero que recaude el evento será donado para atender las necesidades de las víctimas tras el terremoto.

La noticia fue confirmada por el alcalde a través de su cuenta de X: “¡Este domingo, el Circuito Pony Malta nos une por quienes más nos necesitan! Hemos conversado con el equipo de Juan Pablo Montoya y Bavaria y tomamos una decisión: las utilidades que se generen en la carrera del Gran Malecón serán destinadas a apoyar a las familias afectadas por la tragedia que vive el país".

Por su parte, Juan Pablo Montoya hizo el anuncio a través de sus redes sociales: “Decidimos que podíamos darle la vuelta al evento y volverlo un evento social, donde podríamos recaudar fondos y crear ruido, y crear manera de que la gente no solo en Colombia, sino fuera de Colombia, sepa lo que pasó y que ayude, porque necesitamos mucha ayuda”.

Programación del Circuito Colombia 2026

Las puertas del evento se abrirán a las 10:00 a.m., y se espera que las actividades comiencen a partir de las 10:53 a.m.