Barranquilla recolecta 342 unidades de sangre para víctimas del terremoto

Barranquilla responde al llamado de solidaridad: 342 unidades de sangre fueron recolectadas durante la primera jornada especial de donación, organizada por la Alcaldía de Barranquilla y el Banco Nacional de Sangre para apoyar a las personas afectadas por el terremoto en Colombia.

La jornada de donación continuará los días 18, 19 y 20 de agosto, en el primer piso de la sede de la Alcaldía Local de Riomar, ubicada en la calle 99 #53-40, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó la respuesta de los ciudadanos y aseguró que la Administración Distrital continuará brindando apoyo a las personas afectadas por la emergencia.

“Barranquilla es solidaria y estamos haciendo todo lo necesario para llevarles alivio a los afectados. Ya hemos conseguido agua y gasolina; nuestro centro de acopio está las 24 horas recibiendo ayudas. Y qué gran gesto han tenido los ciudadanos al donar estas unidades de sangre. Gracias a todos los que han hecho su contribución. Aún podemos seguir ayudando”, afirmó el mandatario.

La primera jornada se realizó durante esta semana en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos el edificio de la Alcaldía de Barranquilla, el Paseo de Bolívar, Barranquilla Verde y una de las sedes de la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB).

“Vamos a continuar con estas jornadas, habilitando otros puntos para facilitar la participación de la comunidad que quiera sumarse a todas estas acciones de apoyo y solidaridad con las familias afectadas por la emergencia”, agregó la secretaria de Salud, Stephanie Araujo.

Requisitos para donar sangre