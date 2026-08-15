Capturan en Soledad a hombre con 100 dosis de marihuana

Un hombre fue capturado por la Policía Metropolitana de Barranquilla en el municipio de Soledad, Atlántico, tras ser sorprendido con aproximadamente 100 dosis de marihuana. El procedimiento se realizó durante labores de prevención y control adelantadas por uniformados en esta zona del departamento.

De acuerdo con las autoridades, la sustancia fue incautada y el detenido quedó a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. La Policía informó que este tipo de operativos hacen parte de las acciones contra el tráfico local de drogas y buscan identificar a personas dedicadas a la comercialización de sustancias ilícitas.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, señaló que continuarán los controles en distintos sectores de Barranquilla y su área metropolitana para combatir esta actividad delictiva.

“Invitamos a la comunidad a continuar trabajando de la mano con la Policía Nacional en Barranquilla. La información oportuna nos permite actuar frente a los hechos delictivos y las actividades sospechosas. Denuncien a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 317-896-5523, garantizando absoluta reserva”, señaló el señor uniformado.

La institución también hizo un llamado a la ciudadanía para que entregue información sobre hechos relacionados con el tráfico de estupefacientes.