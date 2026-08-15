Luna del Río tendrá operación especial este fin de semana: aquí te contamos

Luna del Río en el Gran Malecón. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

La Alcaldía de Barranquilla informó que la Luna del Río, ubicada en el Gran Malecón, tendrá una operación especial este fin de semana debido a la realización del Circuito Pony Malta.

El sábado 15 de agosto, la atracción permanecerá cerrada al público durante toda la jornada, con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades programadas.

El domingo 16 de agosto, la Luna del Río operará de manera especial entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m., pero el ingreso estará restringido.

Durante ese día, el acceso será exclusivo para los asistentes al evento Circuito Pony Malta, por lo que se recomienda tener en cuenta estas condiciones al momento de planear la visita al Gran Malecón.