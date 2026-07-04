Alcalde Char se reunirá con el presidente electo para tratar la seguridad en Barranquilla

A Orozco le llegaban misteriosamente todas las denuncias de Alex Char: María Jimena Duzán. Foto: Colprensa( Thot )

Ante los recientes hechos de inseguridad y la creciente preocupación que existe entre los ciudadanos, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que sostendrá una reunión con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, para abordar la situación de orden público que enfrenta la ciudad.

El anuncio se produce luego de la circulación de un panfleto amenazante dirigido a comerciantes, mototaxistas y otros sectores económicos de Barranquilla y Soledad, situación que generó temor entre la comunidad. Incluso, varios establecimientos comerciales decidieron no abrir sus puertas durante la jornada por miedo a posibles represalias.

A través de su cuenta en X, el mandatario distrital informó que ya sostuvo una conversación con el presidente electo sobre la problemática.

“Acabo de conversar con el presidente electo Abelardo de la Espriella y le manifesté nuestra preocupación por la situación de inseguridad que vive Barranquilla”, señaló Char.

El encuentro sería la próxima semana

El alcalde indicó además que ambos acordaron reunirse en los primeros días de la próxima semana para analizar el tema. “Acordamos reunirnos en los primeros días de la próxima semana para abordar este tema como la principal prioridad”, expresó.

Char también manifestó su confianza en que el respaldo del Gobierno nacional permita fortalecer las estrategias para combatir la delincuencia y mejorar las condiciones de seguridad en la capital del Atlántico.

“Estoy seguro de que, con el apoyo del Gobierno nacional, Barranquilla por fin dejará de sentirse sola en la lucha por la seguridad de sus ciudadanos”, concluyó.