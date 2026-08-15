Barranquilla enviará un millón de botellas de agua a zonas afectadas por el terremoto

La Alcaldía de Barranquilla anunció el envío de un millón de botellas de agua a las zonas afectadas por el terremoto, como parte de las acciones de solidaridad que adelanta la ciudad para apoyar a las comunidades que enfrentan dificultades tras el terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

La gerente de Ciudad de la Alcaldía, Ana María Aljure, explicó que el suministro de agua potable sufrió afectaciones en algunas de las zonas afectadas.

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“Nosotros estamos enviando un millón de botellas de agua, porque el tema del agua potable sufrió algunos percances. Y Barranquilla, como siempre, solidaria”, señaló Aljure.

Atención psicológica para los afectados

Además de las ayudas humanitarias, la Alcaldía puso a disposición de las personas afectadas la línea ChatLemos, psicólogo gratuito, para brindar acompañamiento emocional a quienes atraviesan momentos difíciles tras el sismo. Según Aljure, los psicólogos están disponibles las 24 horas a través del número 318-804-4000.

“Le pusimos a disposición de los habitantes de las áreas afectadas a los líderes, para que también la gente hoy está sufriendo mucho. Eso que sucedió no fue menor. El miedo, la desolación, haber perdido seres queridos, haber perdido sus viviendas, los tiene hoy en una situación vulnerable y muchas veces no hay quien les dé un consuelo”, afirmó.

Aljure agregó que, a través de esta línea, las personas afectadas pueden recibir acompañamiento psicológico durante la emergencia. “Nosotros desde la alcaldía Barranquilla, con nuestra línea de Charlemos, están los psicólogos disponibles para que todas las personas que los necesiten y hoy más que nunca los colombianos afectados con el sismo tengan este acompañamiento que además les va a ellos permitir tener un momento de respiro”.