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03 jul 2026 Actualizado 23:13

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Barranquilla

Dos mujeres resultaron heridas tras ataque sicarial en Barranquilla

Los hechos ocurrieron en el barrio La Manga. La Policía adelanta la investigación de este hecho.

Referencia Arma de fuego- Getty Images

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Dos mujeres resultaron heridas tras un ataque sicarial en la noche de este jueves, 2 de julio en el barrio La Manga. Según se conoció, dos hombres a bordo de una moto dispararon contra las mujeres que estaban reunidas con otras personas.

El hecho se registró en la calle 85B con carrera 15. El informe policial indica que los hombres desenfundaron un arma de fuego y dispararon sin medias palabras contra un hombre que se encontraba en el lugar.

Las mujeres que resultaron heridas fueron identificadas como Zirlis Isabel Marriaga, de 35 años y María Magdalena Rangel, de 41 años. Ambas permanecen en el Camino La Manga, donde reciben atención médica.

Mientras tanto, la Policía adelanta la investigación de este caso.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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