¿Su barrio tendrá corte de energía este domingo? Conozca los sectores afectados

Personal especializado realizará este domingo 5 de julio trabajos de mantenimiento eléctrico al interior de las subestaciones Riomar, en el norte de Barranquilla, y Puerta de Oro, en Puerto Colombia, labores que obligarán a suspender temporalmente el servicio de energía en varios sectores del área metropolitana.

De acuerdo con la programación, el circuito América Norte estará fuera de servicio entre las 5:30 a. m. y las 6:30 a. m., y nuevamente entre las 4:00 p. m. y las 4:30 p. m.. Durante esos horarios se verán afectados los barrios La Campiña; Riomar; Alto Prado; San Vicente; Granadillo; América y Tabor, además de los sectores comprendidos entre las calles 80 y 96 y las carreras 43 y 64, según el tramo correspondiente.

En el mismo horario también se ejecutarán trabajos sobre el circuito Puerta de Oro 5, por lo que se suspenderá el suministro de energía en la carrera 46, vía a Puerto Colombia, desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 13, afectando a los usuarios ubicados a lo largo de este corredor vial.

La empresa informó además que, por condiciones operativas, podrían registrarse interrupciones adicionales en los circuitos América Norte, San Salvador y Las Flores 7, entre las 6:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, por lo que recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante el desarrollo de los trabajos.