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04 jul 2026 Actualizado 18:36

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¿Su barrio tendrá corte de energía este domingo? Conozca los sectores afectados

Desde las 5:30 a.m. iniciarán los trabajos de la empresa Air-e.

Barrios sin luz en Barranquilla. Foto: Air-e Intervenida.

Barrios sin luz en Barranquilla. Foto: Air-e Intervenida.

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Personal especializado realizará este domingo 5 de julio trabajos de mantenimiento eléctrico al interior de las subestaciones Riomar, en el norte de Barranquilla, y Puerta de Oro, en Puerto Colombia, labores que obligarán a suspender temporalmente el servicio de energía en varios sectores del área metropolitana.

De acuerdo con la programación, el circuito América Norte estará fuera de servicio entre las 5:30 a. m. y las 6:30 a. m., y nuevamente entre las 4:00 p. m. y las 4:30 p. m.. Durante esos horarios se verán afectados los barrios La Campiña; Riomar; Alto Prado; San Vicente; Granadillo; América y Tabor, además de los sectores comprendidos entre las calles 80 y 96 y las carreras 43 y 64, según el tramo correspondiente.

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En el mismo horario también se ejecutarán trabajos sobre el circuito Puerta de Oro 5, por lo que se suspenderá el suministro de energía en la carrera 46, vía a Puerto Colombia, desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 13, afectando a los usuarios ubicados a lo largo de este corredor vial.

La empresa informó además que, por condiciones operativas, podrían registrarse interrupciones adicionales en los circuitos América Norte, San Salvador y Las Flores 7, entre las 6:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, por lo que recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante el desarrollo de los trabajos.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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