Recargo dominical al 90% con el salario mínimo 2026: Así quedó la HORA ordinaria de trabajo. Getty Images

Uno de los principales cambios que trajo consigo la reforma laboral que se aprobó en el 2025 fue el incremento de los recargos que tienen los días dominicales y festivos, es decir, un aumento a la remuneración por trabajar esos días.

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La ley 2466 de 2025 establece que para julio del 2027 el incremento en la remuneración adicional por trabajar domingos y festivos tendrá que ser del 100% del sueldo normal, y por eso de manera gradual se ha venido aumentando, por lo que a partir del 01 de julio hay un nuevo ajuste, pasando de un recargo de 80% al 90%.

Cambio de la jornada laboral a 42 horas:

La jornada laboral en Colombia se reduce legalmente de 44 a 42 horas semanales a partir de este 15 de julio de 2026. Esta es la última fase de la disminución progresiva estipulada por la Ley 2101 de 2021, la cual comenzó en 2023 y se aplica tanto en el sector público como privado.

En el marco de estos cambios en las jornadas laborales también se incluye que el pago de dominicales y festivos pasa del 80% al 90%, es decir, que el pago de estas horas quedaría de la siguiente manera:

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¿Cuánto vale una hora dominical o festiva desde julio de 2026?

Para una persona que gana el salario mínimo, cabe recordar que para el 2026 el salario mínimo está en $1.750.905, una hora diurna trabajada en días domingos o festivos quedaría aproximadamente en $15.842 a partir del 1 de julio de 2026. Tenga en cuenta los siguientes montos:

Valor de la hora ordinaria: $8.338.

$8.338. Recargo dominical o festivo (90%) : $15.842 por cada hora trabajada.

: $15.842 por cada hora trabajada. Recargo nocturno en dominical o festivo (125%): $18.761 por hora.

El cambio representa un aumento frente al recargo que venía rigiendo desde julio de 2025, cuando el pago adicional por trabajar domingos o festivos estaba en el 80% sobre el salario ordinario.

¿Cómo calcular el recargo dominical?

Para calcular el recargo dominical o del festivo, primero debe conocer el valor de la hora ordinaria del trabajador.

Luego debe multiplicar ese valor por 1,90.

La fórmula básica es:

Valor hora dominical = valor hora ordinaria x 1,90

Por ejemplo:

Si la hora de trabajo vale $10.000 x 1,90 daría: $19.000

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El aumento llegará al 100% en 2027

El incremento del recargo por trabajo en día de descanso obligatorio se implementará gradualmente hasta recuperar el pago doble completo.

El cronograma definido por la reforma laboral establece:

Desde el 1 de julio de 2025: recargo del 80%.

Desde el 1 de julio de 2026: recargo del 90%.

Desde el 1 de julio de 2027: recargo del 100%.

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