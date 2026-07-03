Shakira recaudará fondos para la educación de los niños afectados por los terremotos en Venezuela

La cantautora, bailarina y productora discográfica colombiana Shakira ha invitado a todos sus seguidores a contribuir al Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA.

La meta del fondo es de 100 millones de dólares, de los cuales 500.000 se destinarán a niños cuya educación se ha visto afectada por los recientes terremotos en Venezuela, según compartió la cantante en un video en redes sociales.

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“Hoy, millones de niños crecen sin la educación ni las oportunidades que merecen. Por eso me enorgullece apoyar el Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA. Me complace anunciar que este fondo destinará 500.000 dólares a organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por esta terrible tragedia”, dijo Shakira.

“Invitaremos a organizaciones locales de confianza que ya lideran las labores de ayuda a solicitar financiación para que los niños puedan regresar a las aulas, apoyar a los docentes y restablecer el acceso al aprendizaje”, agregó la estrella del pop.

Además, hizo un llamado a los líderes mundiales para que también apoyen la causa: “El primer ministro Carney de Canadá ya se ha sumado a esta campaña. Espero que otros líderes se unan pronto, incluyendo al primer ministro Montenegro de Portugal, al presidente Macron de Francia y al canciller Merz de Alemania. Si creen que cada niño merece la oportunidad de soñar, por favor, únanse a nosotros”.

El 19 de julio, Global Citizen producirá el espectáculo inaugural del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la curaduría de Chris Martin de Coldplay, durante el cual Shakira subirá al escenario del New York New Jersey Stadium, como una de las tres artistas que actuarán junto a BTS y Madonna.

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“He dedicado mi vida a dos cosas: componer canciones y construir escuelas. En la Copa Mundial de la FIFA, esos dos caminos se unen”, compartió la colombiana en un comunicado en mayo.

“Junto a Madonna y BTS, interpretaré ‘Dai Dai’, la canción que creé para esta Copa Mundial y para los niños de todo el mundo a los que llegaremos con el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA. ¡Espero que en el escenario más grande del mundo, la importancia de invertir en la educación infantil sea la protagonista!”.