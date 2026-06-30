¿Cuándo se reduce la jornada laboral en Colombia?: Fecha que empiezan a regir las 42 horas semanales

Gracias a la Ley 2001 de 2021, los trabajadores han venido presenciando una reducción significativa en su jornada laboral, pasando de 48 horas a 42 horas de trabajo semanal. Estos cambios no han representado afectaciones en los sueldos de los empleados de las diferentes empresas de todo el país.

Este cambio hace parte de un proceso paulatino que se ha venido implementando desde 2023 y que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, al tiempo que se fortalece la productividad empresarial. La medida aplica tanto para el sector público como para el privado y no conlleva la pérdida de beneficios empresariales.

Reducción de la jornada laboral en Colombia

La Ley 2001 de 2021, implementada en el gobierno de Iván Duque, estableció la reducción de la jornada laboral de forma progresiva desde el año 2023, pasando de 48 a 47 horas, para culminar el proceso en el año 2026, pasando de 44 a 42 horas.

2023: El 15 de julio la jornada se redujo una hora , quedando en 47 horas.

, quedando en 47 horas. 2024: El 15 de julio se disminuyó una hora laboral , pasando a 46 horas.

, pasando a 46 horas. 2025: El 15 de julio la reducción pasó a ser de 2 horas, y se fijó en 44 horas.

¿Cuándo inicia la jornada laboral de 42 horas semanales en Colombia?

Siguiendo la directriz establecida por el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Trabajo, gremios empresariales y sindicatos laborales. Para el año 2026, la disminución de la jornada laboral para los empleados entraría en vigencia a partir del miércoles 15 de julio, quedando en 42 horas laborales semanales.

En dado caso de que el empleador asigne más horas de trabajo que las establecidas por el Ministerio de Trabajo, ya se pasaría a un modelo laboral en el que la empresa contratante deberá cancelar horas extras. Las cuales cuentan con el siguiente valor:

Hora extra diurna: $10.423

Hora extra nocturna: $14.592

Hora extra diurna dominical y festiva: $17.927

Hora extra nocturna dominical y festiva: $22.096

¿A quiénes les aplica la disminución en la jornada laboral en Colombia?

Dicha medida laboral aplica para todos los empleadores y trabajadores que se rijan por el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia (CST), tanto en el ámbito público como privado.

No obstante, esta decisión no afecta a servidores públicos, salvo aquellos que trabajan en empresas del Estado y se rigen por el código anteriormente mencionado. Tampoco aplica a trabajadores con jornadas laborales inferiores, como menores de edad con contrato laboral y permiso del Ministerio del Trabajo.

¿Cómo afecta la reducción de jornada a los trabajadores?

Llevar a cabo una reducción a 42 horas laborales cada semana afecta de manera positiva a los trabajadores; entre los beneficios que se mencionan en el informe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) se incluyen factores como:

Hay mejor balance entre el trabajo y lo personal ; esto sucede porque hay más tiempo para el ocio, el descanso y los seres queridos.

; esto sucede porque hay más tiempo para el ocio, el descanso y los seres queridos. Existe menos peligro para la salud ; esto previene el cansancio extremo, conocido como burnout. Además, se sabe que trabajar menos de 55 horas a la semana reduce el riesgo de enfermar gravemente.

; esto previene el cansancio extremo, conocido como burnout. Además, se sabe que trabajar menos de 55 horas a la semana reduce el riesgo de enfermar gravemente. El sueldo no baja; por ende, el poder adquisitivo que tienen los empleados se mantiene igual.

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