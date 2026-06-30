Ya no podrá pedir el día de la familia en las empresas: tenga en cuenta estas fechas clave en julio. Imágenes de Getty Images

Con la reducción de la jornada laboral en Colombia hay muchos cambios para los empleados y los empleadores, uno de los más llamativos es la eliminación de ‘El Día de la Familia’, un beneficio laboral del que disfrutaban muchos trabajadores y que permitía un día libre remunerado al semestre, es decir, dos al año.

Lea también: ¿Cuándo se reduce la jornada laboral en Colombia?: Fecha que empiezan a regir las 42 horas semanales

A partir de ahora, este beneficio dejará de ser un derecho obligatorio de descanso remunerado para muchos trabajadores en Colombia durante el 2026.

¿Por qué el Día de la Familia desaparecerá en 2026?

Según la Ley 2101 de 2021, que fue aprobada con el fin de reducir la cantidad de horas que se trabajan a la semana, pasando de 48 a 42 en total. Como se indica en su artículo 3, desde el 15 de julio de 2023, se comenzaría a reducir la jornada.

Con este cambio, lo que se busca es beneficiar a los trabajadores para que puedan aprovechar el tiempo en actividades personales y con sus familias. De esta manera, apenas se cumpla con la reducción a las 42 horas semanales de trabajo, el Día de la Familia sería eliminado.

Lo anterior, se encuentra consignado en el artículo 6, que establece: “la disminución de la jornada laboral de que trata esta ley, exonera al empleador de dar aplicación al parágrafo del Artículo 3 de la Ley 1857 de 2017, así como a lo dispuesto en el Artículo 21 de la ley 50 de 1990″. Es decir, que al momento en que el empleador cumpla con la norma, no será un requisito brindar este día.

¿Cuándo se reduce la jornada a 42 horas laborales?

Según lo establecido por el Gobierno Nacional, para el año 2026, la disminución de la jornada laboral para los empleados entraría en vigencia a partir del miércoles 15 de julio, quedando en 42 horas laborales semanales.

En dado caso de que el empleador asigne más horas de trabajo que las establecidas por el Ministerio de Trabajo, ya se pasaría a un modelo laboral en el que la empresa contratante deberá cancelar horas extras. Las cuales cuentan con el siguiente valor:

Hora extra diurna: $10.423

$10.423 Hora extra nocturna: $14.592

$14.592 Hora extra diurna dominical y festiva: $17.927

$17.927 Hora extra nocturna dominical y festiva: $22.096

Le puede interesar: ¿Cuándo se reduce la jornada laboral en Colombia?: Fecha que empiezan a regir las 42 horas semanales

¿Desde cuándo desaparece el Día de la Familia en 2026?

Bajo este cambio, que ya está próximo a entrar en vigor, el día de la familia que utilizan las empresas para tener dos días de descanso al año será eliminado a partir del miércoles 15 de julio de 2026.

Es importante anotar que, si una empresa decidió realizar la reducción automática a 42 horas antes de la fecha límite, ya no se encuentra obligada a otorgar estos días a sus colaboradores.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: