Valor de HORA de trabajo con reducción de jornada laboral en julio 2026: Tarifas actualizadas

Desde la implementación de la Ley 2001 de 2021, los trabajadores han venido presenciando una reducción significativa en la jornada laboral, esta ley indica que se pasará de 48 horas a 42 horas de trabajo semanal.

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Este cambio hace parte de un proceso paulatino que se ha venido implementando desde el año 2023 y que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, al tiempo que se fortalece la productividad empresarial. La medida aplica tanto para el sector público como para el privado y no conlleva la pérdida de beneficios empresariales.

¿Desde cuándo inicia la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas?

La Ley 2001 de 2021, indica que la reducción de la jornada laboral sería de forma progresiva desde el año 2023, pasando de 48 a 47 horas, para culminar el proceso en el año 2026, pasando de 44 a 42 horas.

Esto quiere decir que, para el año 2026, la disminución de la jornada laboral para los empleados entraría en vigor a partir del miércoles 15 de julio, quedando en 42 horas laborales semanales.

¿En cuánto queda la hora de trabajo con la reducción de la jornada laboral?

Con el último ajuste del salario mínimo, el sueldo básico quedó en $1.750.905 pesos en 2026, por lo que la hora de trabajo tiene un costo actual de $7.959 pesos. A partir del 15 de julio del presente año, la hora ordinaria tendrá un aumento en el valor y quedará en $8.338 para quienes ganen un sueldo mínimo.

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Tabla de horas y recargos 2026 desde el 15 de julio:

Hora ordinaria: $8.338 pesos.

$8.338 pesos. Hora nocturna: $11.256 pesos.

$11.256 pesos. Hora extra diurna: $10.423 pesos.

$10.423 pesos. Hora extra nocturna: $14.592 pesos.

$14.592 pesos. Recargo dominical o festivo: $15.842 pesos.

$15.842 pesos. Recargo nocturno en dominical o festivo: $18.761 pesos.

$18.761 pesos. Hora extra diurna dominical o festiva: $17.927 pesos.

$17.927 pesos. Hora extra nocturna dominical o festiva: $22.096 pesos.

¿Desde qué hora se paga recargo nocturno en Colombia?

En 2026, la jornada nocturna laboral inicia desde las 7:00 p.m. y va hasta las 6:00 a.m. además, tiene un recargo del 35% sobre el valor de la hora ordinaria. Este cambio amplía el periodo en el que los trabajadores pueden recibir pago nocturno, ya que antes el recargo aplicaba desde las 9:00 p.m.

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