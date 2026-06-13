¿A qué trabajadores no les reducirá la jornada laboral en julio 2026 y por qué? Excepciones por ley

De fondo: Mujer trabajando en casa, en reunión de trabajo virtual. En el centro hay una imagen de referencia de pago de dinero colombiano (Crédito: Getty Images)

La Ley 2101 de 2021 establece los lineamientos para reducir las horas de trabajo totales que cada empleado debe ejercer a la semana, sin disminuir el salario, ni afectar los derechos adquiridos y garantías de su oficio. La meta de este proyecto es fijar como máximo 42 horas máximas que comenzarán a regir desde el miércoles 15 de julio de 2026.

Por lo tanto, toda labor que supere este límite dejará de hacer parte de la jornada ordinaria. Cada hora extra de este régimen deberá contar con los recargos correspondientes establecidos por la legislación colombiana.

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¿Quiénes no aplican para la reducción de la jornada laboral?

Según los términos de la Ley 2101 de 2021, no aplican para esta disposición:

Servidores públicos , ya que su marco normativo no se fundamente en el Código Sustantivo del Trabajo, salvo que trabajen en empresas del Estado y causen que estas condiciones sí apliquen.

, ya que su marco normativo no se fundamente en el Código Sustantivo del Trabajo, salvo que trabajen en empresas del Estado y causen que estas condiciones sí apliquen. Trabajadores en condiciones insalubres o peligrosas , ya que en tal caso el Gobierno puede exigir mayores reducciones a su jornada para proteger su salud.

, ya que en tal caso el Gobierno puede exigir mayores reducciones a su jornada para proteger su salud. Los adolescentes con autorización para trabajar (entre 15 y 17 años) también están excluidos de este ajuste, ya que tienen una regla diferente: jornada diurna máxima de seis horas diarias (límite de 30 horas a la semana) y horario hasta las 6:00 de la tarde.

también están excluidos de este ajuste, ya que tienen una regla diferente: jornada diurna máxima de seis horas diarias (límite de 30 horas a la semana) y horario hasta las 6:00 de la tarde. Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años tampoco aplican, ya que solo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho horas diarias (límite de 40 horas por semana) y hasta las 8:00 de la noche.

Por otra parte, la normativa también señala que el empleador y el trabajador pueden acordar, temporal o indefinidamente, turnos de trabajo sucesivos que no excedan las seis horas al día y las 36 horas a la semana.

Además, la ley aclara que no el empleador no podrá, sin el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de dos turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo.

¿Cuánto valen las horas extra después del 15 de julio?

Así se pagarán las horas extra en Colombia después del 15 de julio de 2026, tomando como referencia si cobra el salario mínimo:

Hora extra diurna: $10.423

Hora extra nocturna: $14.592

Hora extra diurna dominical y festiva: $17.927

Hora extra nocturna dominical y festiva: $22.096

Cabe resaltar que cualquier hora extra es el tiempo adicional que el trabajador destine para sus funciones luego de las 42 horas reglamentarias.

Así se ha ido aplicando la reducción

Desde la aprobación de la ley, se ha ido implementado gradualmente la reducción de 48 a 42 horas:

El primer ajuste hizo en 2023, cuando se redujo la primera hora. Para 2024 y 2025, se redujeron otras dos horas para que quedar un total de 44 horas semanales. Finalmente, el 15 de julio de 2026 se contempla la implementación total de la ley para los trabajadores y la jornada laboral en Colombia será de 42 horas semanales máximas.