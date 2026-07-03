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03 jul 2026 Actualizado 16:09

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Donald Trump respondió a la solicitud del presidente Petro sobre la lista OFAC: “haré lo mejor”

La Presidencia de Colombia ofreció más detalles sobre la llamada entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump.

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El presidente Gustavo Petro le pidió cordialmente al mandatario estadounidense, Donald Trump, que apoye su salida de la lista OFAC, ante lo cual el presidente de los Estados Unidos señaló que ‘hará lo mejor’ para que ese propósito se materialice”.

A través de su cuenta de X, el presidente Petro confirmó la llamada con Trump: Me dijo que era un ‘godman’ y que ojalá pudiéramos hablar después”.

“Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC”, agregó.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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