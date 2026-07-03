Donald Trump respondió a la solicitud del presidente Petro sobre la lista OFAC: “haré lo mejor”

El presidente Gustavo Petro le pidió cordialmente al mandatario estadounidense, Donald Trump, que apoye su salida de la lista OFAC, ante lo cual el presidente de los Estados Unidos señaló que ‘hará lo mejor’ para que ese propósito se materialice”.

A través de su cuenta de X, el presidente Petro confirmó la llamada con Trump: Me dijo que era un ‘godman’ y que ojalá pudiéramos hablar después”.

“Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC”, agregó.

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