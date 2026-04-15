Policía asegura que superó meta de erradicación: más de 2.289 hectáreas de coca en 100 días. Crédito: Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia superó la meta de erradicación de cultivos ilícitos en los primeros 100 días de 2026, al alcanzar un total de 2.289,5 hectáreas de arbusto de coca intervenidas en diferentes regiones del país, superando ampliamente el objetivo inicial de 1.800 hectáreas.

Este resultado se logró en el marco del Plan Estratégico del Sector y Seguridad (PES) del Ministerio de Defensa, mediante acciones combinadas de aspersión terrestre y erradicación manual, como parte de la ofensiva contra las economías ilegales.

Del total intervenido, 1.715,1 hectáreas corresponden a aspersión terrestre y 574,4 hectáreas a erradicación manual.

Las operaciones se concentraron principalmente en cuatro departamentos: Putumayo, con 1.220,9 hectáreas; Bolívar, con 864,2 hectáreas; Nariño, con 183,1 hectáreas; y Antioquia, con 21,2 hectáreas, siendo estas zonas estratégicas en la lucha contra el narcotráfico.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, destacó que “nuestra ofensiva contra los cultivos ilícitos es permanente” y aseguró que estos resultados reflejan el compromiso institucional por debilitar las economías criminales y avanzar de manera sostenida en la reducción de los cultivos ilícitos en el país.

La institución señaló que la erradicación de cultivos ilícitos es una de las herramientas más efectivas para afectar directamente las finanzas de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la violencia y otras actividades ilegales que impactan la seguridad nacional.

Asimismo, indicó que cada hectárea erradicada representa menos recursos para estas estructuras, menor capacidad de expansión criminal y un avance en la recuperación del control institucional en los territorios.

Con estos resultados, la Policía Nacional proyecta cumplir la meta anual de 10.000 hectáreas erradicadas, consolidando una estrategia sostenida en la lucha frontal contra el narcotráfico.