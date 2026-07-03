Fiduprevisora | Los nexos que mantiene Mauricio Marín con la poderosa y cuestionada entidad

Han pasado tres meses desde que el presidente Gustavo Petro, en pleno consejo de ministros, pidió a su ministro de Hacienda, Germán Ávila, quitarle el poder que, en la sombra, seguía teniendo Mauricio Marín, cuestiona expresidente de la Fiduprevisora.

Lea más: Herman Bayona vuelve al Fomag: fue reintegrado tras salida del presidente de la Fiduprevisora

“El señor Marín sigue tomándose la Fidu y se acabó. No me aguanto más eso. No debimos aguantarlo nunca”, preciso el mandatario en una reunión de su equipo de campaña del pasado 13 de abril. Después de eso, se empezaron a dar unos movimientos para “depurar la entidad”, pero lo cierto es que el supuestamente desterrado funcionario mantiene conexiones que son al menos llamativas.

Tras la reciente salida de Diego Salcedo de la fiduciaria, quien estaba liderando la purga y fue declarado insubsistente, se han producido movimientos sospechosos. Salcedo sacó a María Fernanda Jaramillo, vicepresidenta de Administración, pero fue reintegrada en los últimos días y con nuevas e importantes responsabilidades.

Jaramillo, quien ahora está encargada de la poderosa Vicepresidencia de Contratación Derivada y de la de Negocios Fiduciarios, fue compañera de universidad de Marín durante el pregrado en derecho, según consta en ambas hojas de vida.

Le puede interesar: Puja de poder por Fiduprevisora: relacionan a congresista electa del Pacto con nuevos nombramientos

Los dos se graduaron en 2012 de La Gran Colombia y años después, cuando Marín llegó a la Fiduprevisora, la llevó para integrar su equipo directivo, en abril de 2023.

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Al arranque del Gobierno Petro, la Fiduprevisora fue reconocida como cuota política de congresistas de los partidos de La U (Wilmer Carrillo), Conservador (Wadith Manzur) y Liberal (varias representantes del grupo conocido como las Sin Piedad). Varios lo han negado.

Lea también: Declaran insubsistente a Diego Salcedo, presidente de la Fiduprevisora

Sobre esa curiosa conexión, 6AM W intentó consultar a la vicepresidenta Jaramillo, quien aseguró que no tiene autorización para hablar con medios de comunicación. Por ahora, en la Presidencia de la entidad está como encargada Rosa Dory Chaparro Espinosa, funcionaria del Ministerio de Hacienda.

Ampliar Cerrar

Escuche la noticia completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 05:15 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: