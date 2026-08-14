De la Espriella firmó decreto que oficializa nueva cúpula de la Policía y reincorpora tres generales

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1210 del 13 de agosto de 2026, con el que quedaron formalizados los cambios en la cúpula de la Policía Nacional: ordenó la reincorporación al servicio activo de los mayores generales Alejandro Barrera, Norberto Mujica y Ricardo Alarcón, designó oficialmente al nuevo director de la institución y trasladó a Talento Humano a los oficiales que ocupaban hasta ahora los principales cargos de mando.

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El decreto establece que Alejandro Barrera será el nuevo director general de la Policía, Norberto Mujica asumirá como subdirector y Ricardo Alarcón llegará a la Jefatura Nacional del Servicio de Policía.

Los tres oficiales habían sido retirados del servicio activo mediante el Decreto 1713 del 19 de agosto de 2022, bajo la causal de “por solicitud propia”. Casi cuatro años después, regresan a la institución luego de que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional emitiera concepto favorable para su reincorporación en sesión del pasado 8 de agosto.

Barrera regresa después de una carrera de cerca de 35 años en la Policía. Entre sus cargos estuvo al frente de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural y de la Dirección de Inteligencia Policial. También fue jefe de operaciones de la DIPOL, jefe de la SIU de la Dijín y enlace de Colombia ante Europol en Lyon, Francia. Cuenta con formación en administración policial y empresarial, además de estudios relacionados con seguridad.

Norberto Mujica, quien asumirá como segundo al mando de la institución, también tiene una trayectoria marcada por la inteligencia. Fue director de Inteligencia Policial durante el gobierno de Iván Duque y desde esa dependencia participó en operaciones contra estructuras del narcotráfico, el ELN, las disidencias de las Farc y organizaciones de crimen organizado.

Ricardo Alarcón completa el grupo de generales que vuelve al servicio activo. El decreto lo designa como jefe nacional del Servicio de Policía, cargo desde el cual tendrá bajo su responsabilidad la articulación de las capacidades operativas y del servicio policial en el territorio nacional.

El documento también formaliza el relevo de la cúpula que venía comandando la institución. El general William Oswaldo Rincón Zambrano es trasladado de la Dirección General a la Dirección de Talento Humano en calidad de personal agregado.

Igualmente, el mayor general Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros deja la Subdirección General y pasa como agregado a Talento Humano, mientras que el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón sale de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía y tendrá el mismo destino.

El Decreto 1210 precisa además que Barrera, Mujica y Alarcón regresarán con la misma antigüedad que tenían al momento de su retiro y serán ubicados en el escalafón de oficiales de acuerdo con la certificación expedida por la Dirección de Talento Humano.

Aunque los nombres de la nueva cúpula ya habían sido anunciados, la firma del decreto constituye el acto administrativo que materializa su regreso al servicio activo, oficializa sus designaciones y ordena el relevo de los generales que hasta ahora encabezaban la Policía Nacional.