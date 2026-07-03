Definido cronograma para empalme entre el Gobierno Petro y el de Abelardo de la Espriella: así será. Foto: suministrada.

Este viernes, 3 de julio, tras la primera reunión de la Comisión Nacional de Empalme, quedó definido el cronograma para este proceso entre el Gobierno Petro y el de Abelardo de la Espriella.

¿Cómo será?

Pues bien, según se conoció, cada semana habrá dos reuniones de seguimiento de la Comisión Nacional de Empalme, los martes y viernes.

El 7 de julio se instalarán las comisiones de empalme sectoriales.

Entre el 10 y el 21 de julio el gobierno electo analizará y procesará la información entregada por la administración de Gustavo Petro.

Luego, el 24 al 27 de julio se resuelvan dudas sobre esa información. Y se espera que todo se dé por terminado el 31 de julio.

Noticia en desarrollo.

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