Abelardo de la Espriella agradeció una vez más a Trump por mensaje de apoyo para segunda vuelta

Una vez más, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella agradeció a través de sus redes sociales el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

Según De la Espriella, con el apoyo estadounidense buscará fortalecer la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

A través de su cuenta de X dijo: “Querido y respetado presidente Trump: gracias por su apoyo irrestricto. Con el respaldo de los Estados Unidos y una alianza sólida y estratégica entre nuestras naciones, retomaremos el camino de la seguridad, la prosperidad, el desarrollo y la esperanza”.

El candidato agregó que Colombia y Estados Unidos comparten “valores fundamentales de libertad, democracia y respeto por la ley”, y aseguró que trabajará por una alianza para enfrentar al crimen organizado.

“Juntos libraremos una guerra frontal y sin concesiones contra el narcoterrorismo, el crimen organizado y todas las estructuras que amenazan la libertad, la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”, dijo.

Ahora, en medio de este cruce de mensajes, el presidente Gustavo Petro le pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, no intervenir en la campaña electoral, ante la promesa que hizo de apoyar totalmente a Colombia si gana Abelardo de la Espriella.

El mandatario le recordó a Trump que la Constitución de Colombia prohíbe apoyos y dineros extranjeros, y que la relación entre dos países no debe construirse sobre “ideologías efímeras”.