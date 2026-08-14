“Nos dejaron la olla pelada”: minVivienda ante falta de presupuesto para atender emergencia

Continúa la preocupación en Colombia ante las consecuencias que dejó el terremoto que sacudió al país el lunes pasado y que afectó gravemente a los departamentos del Eje Cafetero, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Chocó.

El Gobierno tiene lista una serie de medidas para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las zonas golpeadas por el sismo; sin embargo, al mismo tiempo reconoció que enfrenta una limitación.

Se trata de la capacidad financiera para enfrentar la crisis, y llevar a cabo las medidas que incluyen decretos que genera alivios tributarios, apertura de sucursales bancarias, abastecimiento de alimentnos, insumos médicos y carpas, así como el pago de subsidios de arrendamiento.

Este pago de subsidios de arrendamientos por los próximos seis meses, de servicios públicos para las familias damnificadas, saldrá de una articulación entre el Gobierno y el sector contructor del país, alcaldías y gobernaciones, quienes pondrán maquinaria amarilla, banco de material para las obras que requieran y personal, que realice el diagnóstico y determine cuántas casas quedaron afectadas y cuántas pueden ser mejoradas y restablecidas.

Sin embargo, el problema radica en que el Gobierno no cuenta con recursos para llevarlas a cabo.

Así lo aseguró el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien advirtió sobre el panorama de desabastecimiento de recursos que encontró el nuevo Gobierno para atender la tragedia: “nos dejaron la olla pelada, estamos literalmente administrando lo que dejaron. Nos toca con la articulación de la empresa privada, entes territoriales y los recursos que la nación pueda encontrar en este proceso”.

El ministro de Vivienda anticipó que se reunirá con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez para definir los recursos y cómo ampliar la capacidad financiera para la reconstrucción de las zonas afectadas.