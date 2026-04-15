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Los tres encargados de sacar a Gustavo Petro de la lista de la OFAC

Un dirigente de la comunidad judía estadounidense, un exagente de la CIA y un antiguo asistente de Donald Trump son los encargados de hacer lobby en Estados Unidos para sacar de la lista de la OFAC al presidente Gustavo Petro, a quien fuera su esposa Verónica Alcocer y a Nicolás, su hijo procesado por la justicia.

El curioso dream team fue contratado por la firma británica Amadeus Limited, que está recibiendo 10.000 millones de pesos del gobierno de Colombia, tal como lo reveló el periódico El Colombiano y lo amplió Caracol 6 AM W. ( Ver https://www.elcolombiano.com/colombia/entregan-millonario-contrato-defensa-gustavo-petro-lista-clinton-PH32428755 )

El abogado estadounidense Daniel Kovalik, cercano a los sindicatos de trabajadores del acero en ese país, aseguró en Blu Radio que defendería de manera gratuita al mandatario: “Sí, lo hago por la causa, porque creo en Petro. Creo en lo que está haciendo”.

Sin embargo, a través de esa compañía británica está cobrando esa suma que equivale a dos millones de libras o a 2.7 millones de dólares.

El tema es que Kovalik es un reconocido defensor de causas sindicales, pero no un especialista en hacer lobby en la capital de Estados Unidos.

Sacar a alguien de la lista de la OFAC es posible, pero complejo, y los intermediarios que funcionan deben tener acceso privilegiado a la administración.

Por lo demás, en este caso hay una especie de carrera contra el reloj porque los analistas creen que si no lo sacan siendo presidente, todo se complicará.

Así es que Amadeus subcontrató a otra firma llamada Curvus Strategic Partners PLLC, establecida en Florida y de la cual hacen parte al menos dos allegados al presidente Donald Trump.

El primero de ellos se llama Robert David Garson, pero es más conocido como Rob Garson. (Se escribe como Garzón, pero con ese) Nació en Gran Bretaña, desciende de una familia sefardí de Gibraltar, vive en Estados Unidos y tiene licencia para ejercer como abogado en los dos países.

En esa condición fue el apoderado del presidente Donald Trump en una demanda por 50 millones de dólares contra el periodista Bob Woodward, uno de los dos investigadores de Watergate, y la editorial Simon & Schuster.

La razón de la demanda fue la publicación del libro en audio “The Trump Tapes” que reveló íntegramente veinte entrevistas que el hoy presidente le había dado al reportero.

En esas entrevistas, Trump dijo, entre muchas cosas, que su éxito político se debe a su habilidad para usar la rabia y el miedo de la gente.

La demanda fue desestimada por un juez en julio del año pasado, pero la relación entre Garson y el presidente de Estados Unidos continuó siendo muy cercana.

En noviembre pasado, Trump lo nombró en el directorio del Consejo de Estados Unidos para recordar la memoria del Holocausto.

Rob Garson es el presidente de la Asociación Americana de Abogados y Juristas Judíos, lo ha sido de la Asociación de Judíos Estadounidenses de Origen Español y Portugués. Es un caracterizado defensor del Estado de Israel, con el que el presidente Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas, y ha sido un permanente crítico de las acciones contra civiles en Gaza.

Otro de los miembros del equipo encargado de sacar a Gustavo Petro de la llamada lista Clinton es un veterano exagente de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA.

Se llama Joseph J. Forcier II y fue hasta hace poco el jefe de la estación de la CIA en Kuwait.

La CIA, a la que ha estado vinculado el ahora gestor a favor de Petro, también ha sido blanco de los ataques del presidente.

En un reciente trino, Gustavo Petro afirmó: “Hoy la CIA tiene razones para atacar a mi gobierno, desprestigiándolo, las órdenes vienen desde su gobierno. No he querido sacarla del país, esperando que el gobierno de Trump reaccione y se dé cuenta de que los informes que recibe vienen del mismo narcotráfico buscando romper las relaciones.”

El señor Forcier manejó desde Kuwait buena parte de la tarea de inteligencia de Estados Unidos sobre el Medio Oriente.

El tercer integrante del dream team para sacar al presidente Gustavo Petro de la lista de la OFAC es un exfiscal de Miami y exasistente del presidente Donald Trump.

Se llama Abe E. Goldschmidt, trabajó en la primera campaña electoral del hoy presidente de Estados Unidos y fue nombrado asistente especial de Trump en su primer gobierno.

Goldschmidt también recibió credenciales de seguridad nacional; esto quiere decir que tenía la confianza para manejar información ultrasecreta de Estados Unidos, y recibió el cargo de asistente especial del Departamento de Seguridad Nacional.

Amadeus, la empresa británica, recibió 10.000 millones de los contribuyentes colombianos. La cifra que le paga a los lobistas verdaderos para sacar al presidente Gustavo Petro, a su exesposa y a su hijo, es secreta.

Los documentos presentados en el Departamento de Justicia tienen el monto del contrato oculto.

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