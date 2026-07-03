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03 jul 2026 Actualizado 15:02

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Debate: ¿Viviane Morales es la funcionaría adecuada para ser la cabeza del Ministerio de Educación?

Jennifer Pedraza, senadora electa, y Jonathan Silva, integrante del equipo de empalme de Abelardo de la Espriella, debatieron en 6AM W

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