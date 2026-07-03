MinAmbiente designado descartó eliminar la ANLA: “no puede ser un mecanismo para frenar proyectos”
Fabio Arjona, designado ministro de Ambiente del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “La ANLA no puede convertirse en un mecanismo político para frenar proyectos”
MinAmbiente designado descartó eliminar la ANLA: “no puede ser un mecanismo para frenar proyectos”
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...