Abelardo solicitó a EE.UU. incluir en Lista OFAC y quitar la visa a compradores de votos en Colombia

En conversación con 6AM W, Abelardo de la Espriella, candidato presidencial que avanzó a la segunda vuelta junto a Iván Cepeda, confirmó que le hizo una solicitud al Departamento de Estado de Estados Unidos para quitar las visas e incluir en la Lista OFAC a los compradores de votos en Colombia.

¿Cómo se estaría organizando la presunta compra de votos por parte del Gobierno?

“Se está fraguando una compra masiva de votos nunca antes vista en Colombia. Se entregaron a dedo por parte del Gobierno miles de millones de pesos en contratación preelectoral a través de contratos con Ecopetrol, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y RTVC para aceitar la compra de votos en el Caribe”, dijo.

De esta manera cuestionó el papel de los órganos de control en Colombia, señalando que “no pasa absolutamente nada”.

“Si la justicia colombiana no está operando, no teníamos otra opción distinta a apelar a un gobierno que históricamente ha sido amigo de Colombia. Por tanto, presenté esa solicitud ante el Departamento de Estado. No solamente para que se incluya a los compradores de voto para que se les quite la visa a ellos y a sus familias, sino además para que se les quite la visa a ellos y a sus familias”, mencionó.

Señaló que, si esos compradores de votos han “jugado con la justicia colombiana”, no podrán hacerlo con la de EE.UU.

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