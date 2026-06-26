¿Tiene familiares en Venezuela víctimas del terremoto? Conozca cómo puede contactarlos desde Bogotá

Así puede contactar a familiares en Venezuela víctimas del terremoto desde Bogotá | EFE/ Getty Images/ Cruz Roja Colombiana

El pasado miércoles 24 de junio, Venezuela sufrió dos fuertes terremotos que, de acuerdo con las autoridades, ha dejado 188 personas fallecidas y más de 1.500 heridas hasta el momento.

El epicentro del sismo se registró en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, ubicado en la región central de Venezuela, a casi 300 kilómetros del este de Caracas, capital del país.

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Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), los movimientos telúricos presentaron una magnitud de 7.2 y 7.5 con una profundidad de 21 y 10 kilómetros respectivamente.

De igual manera, se reportaron alrededor de 30 réplicas que registraron magnitudes inferiores a las de los dos terremotos que causaron varias edificaciones afectadas y pérdidas humanas.

De acuerdo con la explicación de los expertos, lo que se presentó en Venezuela es conocido con el nombre de ‘Doblete Sísmico’, el cual es un fenómeno poco habitual que se genera cuando dos sismos ocurren casi que en forma simultánea, pero con magnitudes totalmente diferentes y su epicentro se ubica en el mismo lugar. En este caso, el segundo temblor se produjo después de 39 segundos del primero.

Ante esta tragedia, muchos países han enviado ayudas y asistencia a Venezuela, desde comida y ropa hasta equipos especialistas en rescates en emergencias. Asimismo, la presidenta Delcy Rodríguez declaró estado de emergencia en todo el territorio y señaló que el estado de La Guaira es uno de los más afectados.

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¿Cómo contactar a familiares o amigos en Venezuela víctimas del terremoto desde Bogotá y Cundinamarca?

Para esta tragedia, la Cruz Roja Colombiana habilitó sus canales de comunicación para poder contactarse con ellos.

Es por esto que en caso de que un ciudadano que esté en Bogotá o Cundinamarca y no tiene noticias de sus amigos o familiares residentes en Venezuela, puede acudir a la Cruz Roja Colombiana para que facilite el contacto con ellos.

La Cruz Roja Colombiana, uno de los principales organismos para la atención de este tipo de desastres, decidió habilitar sus canales para ayudar a las personas que requieran comunicarse con sus familiares o amigos en el país vecino.

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Estos los canales de atención dispuestos por la Cruz Roja Colombiana

WhatsApp: 324 530 9495

Teléfono: Línea 132

Correo: rcf@cruzrojabogota.org.co

Seccionales: Se puede acerca a cualquiera de las seccionales de la Cruz Roja Colombiana.

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