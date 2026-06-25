Municipio Montalbán, epicentro del terremoto en Venezuela 24 de junio: Queda a 1.000 KM de Colombia

Este miércoles 24 de junio, en horas de la tarde, Venezuela vivió uno de los terremotos más fuertes que han afectado al país sudamericano. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), se presentaron dos temblores que habrían alcanzado magnitudes de 7,2 y 7,5 con 40 segundos de diferencia entre sí.

A dicha anomalía se le atribuye el nombre de ‘doblete sísmico’, el cual es un fenómeno poco frecuente en comparación con un terremoto principal con réplicas menores. Dicho episodio sísmico se da cuando se presentan dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio.

Epicentro del terremoto en Venezuela del 24 de junio:

El epicentro del evento sísmico se ubicó cerca de 300 kilómetros al este de Caracas, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela. Dicha región posee una distancia total de 1.386 kilómetros con Bogotá y 722 kilómetros con Cúcuta, Norte de Santander, ciudad con la que colinda Venezuela.

Dicha región es uno de los 14 municipios autónomos que conforman el Estado Carabobo en la Región Central de Venezuela. Su capital es la localidad homónima de Montalbán. Se encuentra ubicado en la Región Occidental del Estado Carabobo. Tiene una superficie de 107 y una población estimada de 26.376 habitantes según el Censo Nacional de Venezuela. El Municipio Montalbán posee una única parroquia civil, con el mismo nombre.

El Municipio de Montalbán colinda al norte y este de la región con el Municipio de Benjuma; al sur con el Municipio de Miran y al oeste con el Municipio de Nirgua del Estado de Yaracuy. En el lugar del epicentro del terremoto existe un único curso de agua importante, el cual se conoce como el Río Aguirre, el cual atraviesa el este del municipio en sentido norte-sur.

Según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, los terremotos han causado derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, por lo que pidió mantener la unidad y la calma a los ciudadanos.

Víctimas del fuerte temblor en Venezuela:

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves 25 de junio que el número de muertes subió de 32 a 164 y el de heridos de 700 a 971 a causa de los dos sismos que sacudieron el miércoles 25 de junio en varios estados del país, donde se ha declarado el estado de emergencia.

“Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)”, afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Estado de emergencia en Venezuela:

De igual forma, Delcy Rodríguez aseguró que el estado La Guaira, al norte de Caracas, es una “zona de desastre” y anunció la declaración del estado de emergencia y la activación de toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos.

“Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”, indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

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