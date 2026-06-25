Cruz Roja Colombiana brinda atención a familias venezolanas en frontera

Cúcuta

En medio del drama que viven cientos de familias venezolanas luego del terremoto que sacudió a una parte de ese país, la Cruz Roja Colombiana empezó a liderar una acción para lograr que el contacto con sus seres queridos.

Se trata del programa de restablecimiento de contactos familiares para tratar de brindarles una orientación que permita una ruta de atención.

María José Monsalve directora de la Unidad de gestión de Riesgos Seccional Norte de Santander dijo a Caracol que “se trata de ofrecer atención a las personas que hoy no tengan noticias de sus seres queridos y que necesiten de nuestra colaboración en la frontera”.

Indicó la funcionaria que a través de la linea WhatsApp 3175103463 se podrá generar el canal de comunicación con la Cruz Roja de Venezuela para poder lograr los contactos.

Así mismo, a través de rsf@cruzrojacolombian.org también se podrá realizar esa labor con el ánimo de contribuir a la ubicación de las personas ante la magnitud de la tragedia.