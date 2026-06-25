Así quedaron las calles y edificios por terremoto en Venezuela: Impactantes imágenes
El terremoto en Venezuela registró una magnitud de 7,1, tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros y se sintió en varias zonas de Colombia.
Este jueves, 24 de junio, se presentó un terremoto de 7,1 de magnitud en el centro de Venezuela. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), el sismo se sintió en gran parte del país.
El epicentro del terremoto se registró en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela, cerca de 300 kilómetros del este de Caracas, capital del país.
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El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses
De acuerdo con el reporte de USGS, el movimiento telúrico presentó una profundidad de 13,2 km, medida por la que fue clasificado como un sismo superficial.
Hace seis años, Venezuela no vivía una situación similar. En el 2018, se registró un temblor de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre, que afectó a cerca de 10 países, en los que Brasil, Guyana y varias islas del Caribe estuvieron incluidos.
Por otra parte, varias personas reportaron que el movimiento telúrico se sintió en ciudades como Bogotá y Cúcuta. Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.
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Imágenes del fuerte temblor en Venezuela
Varias edificaciones resultaron afectadas
Algunas personas tuvieron que ser rescatadas
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...