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25 jun 2026 Actualizado 01:37

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Así quedaron las calles y edificios por terremoto en Venezuela: Impactantes imágenes

El terremoto en Venezuela registró una magnitud de 7,1, tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros y se sintió en varias zonas de Colombia.

Venezuela sufrió un fuerte terremoto este miércoles 24 de junio de 2026. Foto: EFE.

Venezuela sufrió un fuerte terremoto este miércoles 24 de junio de 2026. Foto: EFE. / Ronald Peña R

Venezuela sufrió un fuerte terremoto este miércoles 24 de junio de 2026. Foto: EFE.
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Este jueves, 24 de junio, se presentó un terremoto de 7,1 de magnitud en el centro de Venezuela. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), el sismo se sintió en gran parte del país.

El epicentro del terremoto se registró en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela, cerca de 300 kilómetros del este de Caracas, capital del país.

Lea también: Fuerte temblor en Venezuela de 7.1 HOY 14 de junio: se sintió en varias ciudades de Colombia

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses

De acuerdo con el reporte de USGS, el movimiento telúrico presentó una profundidad de 13,2 km, medida por la que fue clasificado como un sismo superficial.

Hace seis años, Venezuela no vivía una situación similar. En el 2018, se registró un temblor de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre, que afectó a cerca de 10 países, en los que Brasil, Guyana y varias islas del Caribe estuvieron incluidos.

Por otra parte, varias personas reportaron que el movimiento telúrico se sintió en ciudades como Bogotá y Cúcuta. Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Le puede interesar: Videos: Así se registró el fuerte temblor en Venezuela que se sintió en varias ciudades de Colombia

Imágenes del fuerte temblor en Venezuela

Varias edificaciones resultaron afectadas

Edificaciones resultaron afectadas por terremoto en Venezuela. Foto: EFE.

Edificaciones resultaron afectadas por terremoto en Venezuela. Foto: EFE.

Edificaciones resultaron afectadas por terremoto en Venezuela. Foto: EFE.

Edificaciones resultaron afectadas por terremoto en Venezuela. Foto: EFE.

Viviendas colapsaron por terremoto en Venezuela junio 24 de 2026. Foto: EFE.

Viviendas colapsaron por terremoto en Venezuela junio 24 de 2026. Foto: EFE.

Viviendas colapsaron por terremoto en Venezuela junio 24 de 2026. Foto: EFE.

Viviendas colapsaron por terremoto en Venezuela junio 24 de 2026. Foto: EFE.

Se reportó el derrumbe de algunos edificios por terremoto en Venezuela. Foto: EFE.

Se reportó el derrumbe de algunos edificios por terremoto en Venezuela. Foto: EFE.

Se reportó el derrumbe de algunos edificios por terremoto en Venezuela. Foto: EFE.

Se reportó el derrumbe de algunos edificios por terremoto en Venezuela. Foto: EFE.

Así quedó una vivienda tras el terremoto en Venezuela. Foto: EFE.

Así quedó una vivienda tras el terremoto en Venezuela. Foto: EFE. / Boris Vergara

Así quedó una vivienda tras el terremoto en Venezuela. Foto: EFE.

Así quedó una vivienda tras el terremoto en Venezuela. Foto: EFE. / Boris Vergara

Algunas personas tuvieron que ser rescatadas

Uniformado de la Policía intenta rescatar a una persona atrapada por terremoto en Venezuela. Foto: EFE.

Uniformado de la Policía intenta rescatar a una persona atrapada por terremoto en Venezuela. Foto: EFE. / Ronald Peña R

Uniformado de la Policía intenta rescatar a una persona atrapada por terremoto en Venezuela. Foto: EFE.

Uniformado de la Policía intenta rescatar a una persona atrapada por terremoto en Venezuela. Foto: EFE. / Ronald Peña R

Unidades de rescate buscan personas atrapadas. Foto: EFE.

Unidades de rescate buscan personas atrapadas. Foto: EFE.

Unidades de rescate buscan personas atrapadas. Foto: EFE.

Unidades de rescate buscan personas atrapadas. Foto: EFE.

Varias personas resultaron afectadas por terremoto en Venezuela. Foto: EFE.

Varias personas resultaron afectadas por terremoto en Venezuela. Foto: EFE. / Ronald Peña R

Varias personas resultaron afectadas por terremoto en Venezuela. Foto: EFE.

Varias personas resultaron afectadas por terremoto en Venezuela. Foto: EFE. / Ronald Peña R

Rescatistas buscan personas atrapadas tras terremoto en Venezuela. Foto: EFE.

Rescatistas buscan personas atrapadas tras terremoto en Venezuela. Foto: EFE. / Ronald Peña R

Rescatistas buscan personas atrapadas tras terremoto en Venezuela. Foto: EFE.

Rescatistas buscan personas atrapadas tras terremoto en Venezuela. Foto: EFE. / Ronald Peña R

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Cristian Contreras

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Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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