Así quedaron las calles y edificios por terremoto en Venezuela: Impactantes imágenes

Venezuela sufrió un fuerte terremoto este miércoles 24 de junio de 2026. Foto: EFE. / Ronald Peña R

Este jueves, 24 de junio, se presentó un terremoto de 7,1 de magnitud en el centro de Venezuela. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), el sismo se sintió en gran parte del país.

El epicentro del terremoto se registró en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela, cerca de 300 kilómetros del este de Caracas, capital del país.

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El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses

De acuerdo con el reporte de USGS, el movimiento telúrico presentó una profundidad de 13,2 km, medida por la que fue clasificado como un sismo superficial.

Hace seis años, Venezuela no vivía una situación similar. En el 2018, se registró un temblor de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre, que afectó a cerca de 10 países, en los que Brasil, Guyana y varias islas del Caribe estuvieron incluidos.

Por otra parte, varias personas reportaron que el movimiento telúrico se sintió en ciudades como Bogotá y Cúcuta. Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

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Imágenes del fuerte temblor en Venezuela

Varias edificaciones resultaron afectadas

Edificaciones resultaron afectadas por terremoto en Venezuela. Foto: EFE. Ampliar Edificaciones resultaron afectadas por terremoto en Venezuela. Foto: EFE. Cerrar

Viviendas colapsaron por terremoto en Venezuela junio 24 de 2026. Foto: EFE. Ampliar Viviendas colapsaron por terremoto en Venezuela junio 24 de 2026. Foto: EFE. Cerrar

Se reportó el derrumbe de algunos edificios por terremoto en Venezuela. Foto: EFE. Ampliar Se reportó el derrumbe de algunos edificios por terremoto en Venezuela. Foto: EFE. Cerrar

Así quedó una vivienda tras el terremoto en Venezuela. Foto: EFE. / Boris Vergara Ampliar Así quedó una vivienda tras el terremoto en Venezuela. Foto: EFE. / Boris Vergara Cerrar

Algunas personas tuvieron que ser rescatadas

Uniformado de la Policía intenta rescatar a una persona atrapada por terremoto en Venezuela. Foto: EFE. / Ronald Peña R Ampliar Uniformado de la Policía intenta rescatar a una persona atrapada por terremoto en Venezuela. Foto: EFE. / Ronald Peña R Cerrar

Unidades de rescate buscan personas atrapadas. Foto: EFE. Ampliar Unidades de rescate buscan personas atrapadas. Foto: EFE. Cerrar

Varias personas resultaron afectadas por terremoto en Venezuela. Foto: EFE. / Ronald Peña R Ampliar Varias personas resultaron afectadas por terremoto en Venezuela. Foto: EFE. / Ronald Peña R Cerrar

Rescatistas buscan personas atrapadas tras terremoto en Venezuela. Foto: EFE. / Ronald Peña R Ampliar Rescatistas buscan personas atrapadas tras terremoto en Venezuela. Foto: EFE. / Ronald Peña R Cerrar

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