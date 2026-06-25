¿Cuáles han sido los terremotos más fuertes en Venezuela? Magnitud superó los 7.5 y los 7.2

Imagen de los restos del terremoto de Venezuela de 2026 (Cortesía: by Ivanna Laura/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

El jueves 24 de junio de 2026 se presentaron dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en el centro de Venezuela. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), el sismo se sintió en gran parte del país y sus vecinos, incluyendo Colombia.

Cabe resaltar que la estructura geológica de Venezuela se posiciona entre las regiones con mayor actividad sísmica del norte de la región de Sudamérica, ya que el país se encuentra sobre el límite entre la Placa del Caribe y la Placa sudamericana, dos grandes bloques rígidos de la corteza terrestre denominados placas tectónicas.

Esto ha ocasionado que el país bolivariano sea susceptible a movimientos telúricos que han afectado a la población durante varios periodos de su historia. Estos han sido algunos de los casos más fuertes:

Terremoto de Cumaná de 1929

Un movimiento de magnitud 7,0 azotó la ciudad de Cumaná, estado de Sucre, generando un tsunami que destruyó más de 3.500 viviendas de la ciudad y causó unos 1600 fallecidos, la mayoría a causa del evento marítimo.

Terremoto de El Tocuyo de 1950

En el Tocuyo, estado de Lara, un sismo de magnitud de 6,3 grados y un epicentro de 18km de Carache, Venezuela dejó como resultado el 80% de infraestructuras de la zona totalmente destruidas, y al menos 8 muertos y 80 heridos, calificándose como uno de los movimientos telúricos más destructivos del occidente de Venezuela en el siglo XX.

Terremoto de Caracas de 1967

Imagen conmemorativa del Terremoto de Caracas de 1967 (Crédito: FUNVISIS) Ampliar Imagen conmemorativa del Terremoto de Caracas de 1967 (Crédito: FUNVISIS) Cerrar

Uno de los peores sismos en la historia del país se presentó en la capital de Venezuela, con una magnitud de 6,6 y un balance de unos 283 muertos y 2000 heridos, además de dejar alrededor de ochenta mil personas sin viviendas, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). En total, las pérdidas se estimaron en más de 10 millones de dólares americanos (43 millones de bolívares de la época).

Terremoto de Cariaco de 1997

Imagen conmemorativa del Terremoto de Cariaco de 1997 (Crédito: FUNVISIS) Ampliar Imagen conmemorativa del Terremoto de Cariaco de 1997 (Crédito: FUNVISIS) Cerrar

A finales del pasado siglo, el 9 de julio de 1997, 73 personas perdieron la vida y otras 520 resultaron heridas por un terremoto de magnitud 6,9 que sacudió la costa este de Venezuela y afectó especialmente a la ciudad de Cumaná y a la población de Cariaco, estado de Sucre. Las lluvias torrenciales agravaron la situación provocada por el seísmo. Hubo 3.000 damnificados.

Sismo de 2015

El último movimiento telúrico de gran escala fue un sismo de magnitud 5,1 en la escala de Richter registrado en Mérida, estado andino del noroeste de Venezuela, cerca de la frontera con Colombia, sin que se informara de víctimas ni daño

En la última década, se han producido otros sismos en Venezuela, pero no causaron víctimas y la mayoría tampoco daños materiales importantes. El más intenso, registrado el 21 de agosto de 2018, se sintió en varios estados y provocó daños materiales en edificios de Caracas y del este del país.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: