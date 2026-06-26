La CAR declaró la zona rural de Mochuelo como el sector con peor calidad del aire en Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) declaró al sector de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, como Área Fuente de Contaminación Atmosférica Clase I, la categoría más alta de contaminación del aire contemplada en la normativa ambiental colombiana.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 191 de junio de 2026, luego de un análisis técnico que evidenció un deterioro sostenido en la calidad del aire durante los últimos nueve años, con un comportamiento especialmente crítico entre 2024 y 2025.

Altas concentraciones de PM2.5 motivaron la decisión

De acuerdo con la CAR, en lo corrido de 2026 ya se han emitido dos alertas preventivas por concentraciones elevadas de material particulado PM2.5, registradas por la estación de monitoreo Bogotá Rural Mochuelo.

Este tipo de partículas representa uno de los principales riesgos para la salud pública, ya que, debido a su tamaño microscópico, puede ingresar profundamente en las vías respiratorias de personas y animales, aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Según la autoridad ambiental, la clasificación como Área Fuente Clase I se aplica cuando las concentraciones de contaminantes superan la norma anual en más del 75 % de las mediciones, lo que obliga a implementar estrictas medidas de control y reducción de emisiones.

Actividades industriales son las principales fuentes de contaminación

El estudio técnico identificó que las mayores emisiones provienen de actividades relacionadas con la extracción de arcilla y la producción de materiales para la construcción, desarrolladas por ladrilleras, cementeras, asfalteras y fundidoras que operan en el sector.

“Para tomar una decisión como esta, en la CAR tuvimos en cuenta los análisis de calidad del aire de los últimos nueve años, que evidencian niveles persistentemente elevados de PM2.5 y picos importantes durante 2022, 2024, 2025 y lo corrido de 2026, reflejando una condición sostenida de deterioro ambiental”, afirmó Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector general de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la CAR.

Medidas que deberán cumplir las industrias en Mochuelo

Con la declaratoria, el sector quedará sujeto a una serie de restricciones ambientales orientadas a disminuir las emisiones contaminantes. Entre las principales medidas se encuentran:

Suspensión del establecimiento de nuevas fuentes de emisión.

Restricción para otorgar nuevos permisos de emisiones atmosféricas.

Prohibición de quemas abiertas o controladas.

Limitación al incremento de la capacidad productiva de las industrias existentes.

Fortalecimiento de las labores de seguimiento, control y vigilancia ambiental.

Además, la resolución establece que, en un plazo máximo de seis meses, las entidades territoriales y los actores industriales deberán formular un plan de reducción de emisiones.

Plan para mejorar la calidad del aire

El plan deberá incluir metas anuales de disminución del material particulado, estrategias de reconversión tecnológica, optimización del monitoreo de emisiones, control del polvo en vías no pavimentadas y un componente de seguimiento en salud pública.

Según explicó Gutiérrez, estas acciones buscan reducir progresivamente la contaminación atmosférica y proteger la salud de las comunidades que habitan en el área de influencia.

“Estas medidas buscan contener y reducir progresivamente los niveles de contaminación para proteger la salud pública y la calidad de vida de las comunidades, además de fortalecer la gestión ambiental del territorio”, indicó el funcionario.

La declaratoria tendrá vigencia de diez años

La clasificación de Mochuelo como Área Fuente de Contaminación Atmosférica Clase I tendrá una vigencia inicial de diez años, aunque podrá ser modificada antes de ese plazo si una nueva evaluación demuestra una mejora en los niveles de calidad del aire, conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.

Con esta decisión, la CAR busca impulsar acciones estructurales que permitan disminuir las emisiones contaminantes en una de las zonas con mayores problemas de calidad del aire en Bogotá.