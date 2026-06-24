Fuerte temblor en Venezuela, se sintió en Colombia: Epicentro y magnitud según SGC

En la tarde de este miércoles 24 de junio, el Servicio Geológico Colombiano reportó un fuerte sismo con epicentro en la costa norte de Venezuela, en el noroeste de Montalbán.

De acuerdo con el boletín preliminar de la entidad, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,0 y una profundidad superficial de 0 kilómetros.

¿Por qué tiembla en Venezuela?

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Sismos- Funvisis,los terremotos en Venezuela son consecuencia del contacto entre las placas Caribe y Suramericana. Esta entidad explicó que, la zona de contacto entre la placa del Caribe y la placa Suramericana está conformada por 3 sistemas de fallas, en el cual su ancho promedio oscila alrededor de los 100 km.

¿Qué precauciones tomar ante un temblor?

Si usted vive en una zona propensa a los movimientos sísmicos, debe tener en cuenta que se deben tomar ciertas precauciones para actuar de la mejor manera en una situación de riesgo, pues no hay una manera exacta para conocer cuándo se pueden presentar estos fenómenos naturales.