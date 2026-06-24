Fuerte temblor en Venezuela, se sintió en Colombia: Epicentro y magnitud según SGC
El temblor se sintió en Bogotá y Cúcuta. Los detalles del Servicio Geológico Colombiano AQUÍ:
En la tarde de este miércoles 24 de junio, el Servicio Geológico Colombiano reportó un fuerte sismo con epicentro en la costa norte de Venezuela, en el noroeste de Montalbán.
De acuerdo con el boletín preliminar de la entidad, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,0 y una profundidad superficial de 0 kilómetros.
¿Por qué tiembla en Venezuela?
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Sismos- Funvisis,los terremotos en Venezuela son consecuencia del contacto entre las placas Caribe y Suramericana. Esta entidad explicó que, la zona de contacto entre la placa del Caribe y la placa Suramericana está conformada por 3 sistemas de fallas, en el cual su ancho promedio oscila alrededor de los 100 km.
¿Qué precauciones tomar ante un temblor?
Si usted vive en una zona propensa a los movimientos sísmicos, debe tener en cuenta que se deben tomar ciertas precauciones para actuar de la mejor manera en una situación de riesgo, pues no hay una manera exacta para conocer cuándo se pueden presentar estos fenómenos naturales.
- Qué hacer antes de: Es necesario que identifique los objetos que puedan representar un peligro durante un sismo, ya sean espejos, cuadros, lámparas, etc., también debe conocer cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el agua, pues ante una emergencia, una fuga de estas puede representar un mayor peligro, finalmente tenga una reserva de alimentos no perecederos para al menos tres días.
- Qué hacer durante: En medio de la emergencia, mantenga la calma, échese al piso, cúbrase y sosténgase fuerte bajo un lugar seguro como un escritorio o mesa. Si se encuentra en la calle, aléjese de los postes y cables eléctricos, por otro lado, si se encuentra en un carro en movimiento, pare lo más rápido posible y permanezca dentro del vehículo.
- Qué hacer después de: En caso de quedar atrapado, evite encender fuego, evite el movimiento y cúbrase la boca, es posible que existan réplicas si es un sismo o terremoto de gran magnitud, por lo que, si está a salvo, evite volver a lugares afectados y ayude a quienes puedan estar atrapados en los escombros.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...