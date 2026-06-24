Videos: Así se registró el fuerte temblor en Venezuela que se sintió en varias ciudades de Colombia

Este jueves 24 de junio, un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el centro de venezuela, se sintió en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

El epicentro del temblor se ubicó a cerca de 300 kilómetros al este de Caracas, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

En video: así se registró el fuerte temblor en Venezuela

Mientras permanecen las evacuaciones en Venezuela y la población ayuda a personas afectadas tras la caída de edificios en Caracas, se registra una nueva réplica en la capital venezolana.

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