Cundinamarca ocupó el primer lugar en el Índice de Desempeño Institucional 2025

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que el departamento ocupó el primer lugar en el Índice de Desempeño Institucional 2025 entre las entidades territoriales del país. El resultado fue dado a conocer por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que evaluó el desempeño de 3.371 instituciones públicas a nivel nacional.

Con una calificación de 99 sobre 100, Cundinamarca superó a Valle del Cauca, que sacó 98 puntos, y a Antioquia, con 94. Además, el departamento se ubicó muy por encima del promedio nacional, que fue de 83,7 puntos sobre 100.

“Somos un gobierno dispuesto a solucionar los problemas de la gente, resolutivo y siempre dispuesto a servir. Estoy feliz y satisfecho con lo que hemos logrado. se lo merece”, expresó el gobernador.

Este resultado es producto del trabajo adelantado por la administración departamental desde la vigencia 2025, cuando el Departamento Administrativo de Función Pública de Cundinamarca, en articulación con los líderes de cada política y los enlaces del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de toda la institucionalidad, estructuró la estrategia de Simulacro de recolección y validación de evidencias para anticiparnos al proceso de evaluación.

Por su parte, Luz Marina Sánchez Bohórquez, directora del Departamento Administrativo de Función Pública de Cundinamarca, aseguró que haber logrado un 99 % de cumplimiento en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) les garantiza a los ciudadanos que cuentan con un gobierno transparente que trabaja con absoluta excelencia.

La estrategia permitió revisar de manera anticipada los soportes requeridos, identificar oportunidades de mejora y consolidar la información reportada por las diferentes dependencias, optimizando el proceso de evaluación institucional.

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El Índice de Desempeño Institucional evalúa la capacidad de las entidades públicas para gestionar sus procesos con criterios de eficiencia, transparencia, planeación, control interno y orientación al ciudadano, a partir de la información reportada en el FURAG.