Precio del dólar en Venezuela para HOY 26 de junio: nueva variación al alza

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este viernes 26 de junio el dólar se cotiza en $622,21350000 bolívares (VES).

Esta cotización representa un alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, jueves 25 de junio, cuando el precio se situó en los $621,52990000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy viernes 26 de junio.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este viernes 26 de junio en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 708,39006975 bolívares.

: 708,39006975 bolívares. Yuan chino : 91,54102484 bolívares.

: 91,54102484 bolívares. Lira turca : 13,37808724 bolívares.

: 13,37808724 bolívares. Rublo ruso: 8,20429193 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este viernes 26 de junio?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este viernes 26 de junio. Estos son:

100% Banco : - para compra - 780,8700 para venta.

: - para compra - 780,8700 para venta. N58 Banco Digital : 619,2439 para compra - 620,1852 para venta.

: 619,2439 para compra - 620,1852 para venta. Banco Provincial : 629,8720 para compra - 689,000 para venta.

: 629,8720 para compra - 689,000 para venta. Bancamiga : 617,6388 para compra - - para venta.

: 617,6388 para compra - - para venta. Banco Venezolano de Crédito : 630,0000 para compra - 725,0000 para venta.

: 630,0000 para compra - 725,0000 para venta. Otras instituciones: 693,7354 para compra - 661,0134 para venta.

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