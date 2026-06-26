“Vamos a apelar en la corte canadiense”: Cerro Matoso sobre suspensión de suministro de gas
El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, habló en 6AM W sobre la decisión legal que avala suspensión de sumininistro de Canacol Energy.
“Vamos a apelar en la corte canadiense”: Cerro Matoso sobre suspensión de suministro de gas
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David Otero
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