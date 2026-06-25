Cómo saber si mi licencia de conducir está vigente: Así puede verificarla y renovarla en 2026

Mujer presentando la licencia de conducir y de fondo una bandera de Colombia (Fotos vía Getty Images)

La licencia de conducción es el requisito más importante a la hora de conducir y transitar por las vías del país. Según el Ministerio de Justicia, este es un documento de carácter personal e intransferible, expedido por la autoridad competente, que autoriza a una persona para la conducción de vehículos en Colombia.

Para verificar la vigencia del documento reglamentario para la conducción de vehículos, existen dos métodos que le permitirán actuar a tiempo en cuanto a la renovación de este requerimiento. El primero, el más sencillo, consiste en tomar la licencia física y revisar el respaldo del documento, en el cual indicará la fecha exacta en la que vencerá su autorización para manejar.

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La segunda opción consiste en ingresar a la página web del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), o haciendo click aquí. Posteriormente, seleccione el botón ‘Consulta de ciudadanos por documento de identidad’ y después dé clic en la opción que dice ‘Ingrese aquí al módulo’, que lo llevará a la plataforma en la que tendrá que digitar el tipo de documento, el número de identificación y un código de seguridad que aparecerá en pantalla.

Una vez ingrese estos datos, en la plataforma podrá encontrar datos como la fecha de vencimiento de su licencia, multas y comparendos en caso de tener pendiente, certificados extras, entre otros.

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¿Cómo renovar la licencia de conducir en 2026?

De acuerdo a la información alojada en el portal web de la Ventanilla Única de Servicios, los que quieren renovar la licencia de conducción es un trámite fácil, rápido y sin intermediarios.

El mismo que, para poder llevarlo a cabo, primero deberá agendar tu cita y contar con los siguientes requisitos:

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) .

. Encontrarse en paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito.

Haber cancelado los derechos del trámite.

Contar con certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC).

Contar con el certificado físico, mental y de coordinación motriz habilitado por el Ministerio de Transporte e inscrito en el RUNT.

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¿En cuánto está la renovación de la licencia de conducir 2026?

De acuerdo a la información oficial, estos son los costos de renovar la licencia de conducir en 2026:

Automóvil: $ 151.500

$ 151.500 Motocicleta: $ 266.400

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¿Cómo solicitar una cita para la renovación de la licencia de conducir 2026?

Para aquellos ciudadanos que cumplan con estos requisitos, deberán acceder a este link: www.ventanillamovilidad.com.co y dirigirse a la opción “Agendar cita” y crear un usuario en el caso de que no esté registrado. Posteriormente, deberá ingresar a la opción: “Comenzar un trámite”.

En este punto, deberá ingresar a la categoría: “Trámite” y leer los derechos y condiciones; posteriormente, deberá seleccionar el punto de la Ventanilla Única de Servicios en que quiere ser atendido y escoger la fecha y hora en la que quiere realizar la renovación. De igual manera, deberá diligenciar el formulario con tus datos personales y marcar la casilla de verificación.

El día que vaya a diligenciar su trámite deberá presentar su documento de identificación, cédula de ciudadanía en el caso de que sea mayor de edad y tarjeta de identidad en el caso de que tenga entre 16 y 18 años.

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