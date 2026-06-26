Estados Unidos levanta sanciones para permitir transacciones de ayudas a Venezuela

Estados Unidos autorizó las transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las “labores de socorro” por los terremotos que han dejado hasta el momento más de 235 muertos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre de 2026, que “de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés)”.

La letra chiquita

La directriz deja claro que esta autorización no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones, en el marco legal establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Tampoco aplica a “ninguna otra transacción o actividad prohibida por otra Orden Ejecutiva o por cualquier parte” estipulada en el capítulo de sanciones aplicadas.

Apertura de Washington

Desde la captura del expresidente, Nicolás Maduro, en enero pasado, Estados Unidos ha emitido contados permisos y licencias entorno a la explotación y comercialización del petróleo, de la mano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, lo que supone una flexibilización del régimen de sanciones.

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La autorización de hoy se aplica en virtud de la tragedia desencadenada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se registraron con apenas 39 segundos de diferencia, los más devastadores de su historia reciente.

Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno.

Despliegue estadounidense por Venezuela

Estados Unidos anunció el despliegue de sus fuerzas militares para apoyar las “operaciones de socorro” en Venezuela a petición de sus autoridades, tras los devastadores terremotos de este miércoles.

“Las autoridades interinas de Venezuela solicitaron formalmente asistencia estadounidense a raíz de los sucesos”, indicó un comunicado del Comando Sur.

Su comandante, el general Francis L. Donovan, detalló que se han movilizado un buque de transporte anfibio, uno de combate, aviones de transporte así como plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria.

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“Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de los EE. UU., a los equipos de búsqueda y rescate y a los socios interinstitucionales estadounidenses mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia vital de emergencia”, detallaron las fuerzas estadounidenses.

Estados Unidos aseguró que “continuará colaborando estrechamente con las autoridades interinas de Venezuela para planificar, coordinar y dirigir” las fuerzas armadas estadounidenses “en apoyo a las operaciones de socorro rápido en las zonas afectadas”.