¿Subió o bajó? Precio del dólar en Venezuela HOY jueves 25 de junio: según BCV

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este jueves 25 de junio el dólar se cotiza en $621,52990000 bolívares (VES).

Esta cotización no representa ninguna variación con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, miércoles 25 de junio, cuando el precio se situó en los $621,52990000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy jueves 25 de junio.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este miércoles 24 de junio en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 707,43776277 bolívares.

: 707,43776277 bolívares. Yuan chino : 91,55089926 bolívares.

: 91,55089926 bolívares. Lira turca : 13,37402873 bolívares.

: 13,37402873 bolívares. Rublo ruso: 8,34141801 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este jueves 25 de junio?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este jueves 25 de junio. Estos son:

100% Banco : 669,1927 para compra - 629,7494 para venta.

: 669,1927 para compra - 629,7494 para venta. N58 Banco Digital : 619,9489 para compra - 620,9433 para venta.

: 619,9489 para compra - 620,9433 para venta. R4 : 775,3333 para compra - 726,2849 para venta.

: 775,3333 para compra - 726,2849 para venta. Banco Activo : 755,0000 para compra - 624,5106 para venta.

: 755,0000 para compra - 624,5106 para venta. Banesco : 669,1927 para compra - 629,7494 para venta.

: 669,1927 para compra - 629,7494 para venta. Otras instituciones: 635,6488 para compra - 642,2561 para venta.

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