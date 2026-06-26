“Entes y empresas privadas estamos desplegadas”: médico por operaciones de rescate en Venezuela

Siguen avanzando las operaciones de búsqueda y rescate en Venezuela tras los terremotos que golpearon el país el pasado 23 de junio y que, además, ya dejan más de 230 personas fallecidas y más de 4.300 heridos.

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Por esta razón, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, Andrés Simón González-Silén, médico venezolano, socio fundador y presidente ejecutivo de Venemergencia, quien se encuentra apoyando esas operaciones, para dar detalles de lo avanzado.

“Hemos estado diseñando y desplegando todos los sistemas que nos permitan, por un lado, enfocarnos en lo importante, que son las víctimas, sus familiares y toda la operación de rescate y búsqueda sobreviviente. Al mismo tiempo, se coordina la ayuda humanitaria para todas las personas que sobrevivieron, todos los afectados por esta situación”, dijo el médico en su primera intervención.

Y agregó: “Desde el punto de vista del sistema, de la coordinación del sistema, tomamos unas decisiones que en estas primeras horas han tenido un buen efecto, que fue lanzar nuestro sistema de telemedicina a hacerlo público. A través de esa estrategia, logramos hacer que miles de personas pudieran tener ayuda y atención médica, a pesar de que la conexión al principio, en las primeras horas, fue un reto. Ya después se ha estabilizado muchísimo en los temas de conectividad”.

¿Cómo funciona este sistema de telemedicina?

González-Silés explicó que funciona a través de “un número telefónico que es el 02-128-22-1262, y a través de plataformas digitales, entre las cuales ya ahorita se alió la gente de Amazon Web Service y otras plataformas digitales en Venezuela”.

“Estamos dando videoconsultas y llamadas telefónicas con médicos en tiempo real, 24 horas de manera gratuita. Eso nos permite hacer una de las funciones más importantes en la que estamos nosotros como sector privado aportando, que es la coordinación del sistema”.

Y complementó: “Toda vez que alguien nos llama por esa vía, podemos no solamente atenderlo, sino también dirigirlo, haciendo el triaje médico a una de las distintas opciones que tenemos disponibles también, que son despliegues comunitarios vecinales, a través de los cuales colocamos clínicas móviles, que son camiones con consultorios y con personal médico y paramédico, muy cerca de donde ocurrieron los hechos, en la zona del desastre. Ahí atendemos a los vecinos y a todas las personas adyacentes”.

El papel de las autoridades militares de Venezuela y la sociedad civil

Por otro lado, el médico comentó que sí ha visto acompañamiento de las autoridades militares en la tragedia.

“La voluntad y el apoyo a la sociedad civil ha sido impresionante. La verdad que es una muestra de solidaridad y de un país que realmente está echando para adelante. Por otro lado, nosotros que estamos coordinando desde el punto de vista privado y público, con todos los centros, hospitales, protección civil, bomberos y sistemas de ambulancia municipales, puedo decir que todos los entes y todas las empresas privadas también estamos desplegados”, aseguró.

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Y concluyó: “Yo puedo hablar por el lugar en donde yo estuve ayer, que es aquí en Chacao, en Caracas. No te puedo decir porque no he estado en La Guaira todavía, pero aquí en Caracas, tanto las autoridades municipales, policiales, Guardia Nacional y efectivos militares, estaban presentes".

Escuche la entrevista completa a continuación:

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