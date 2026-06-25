¿Cómo ayudar desde Bogotá a familias damnificadas por los terremotos en Venezuela?
Once bomberos de Bogotá y el perro Dastan serán envidados a Venezuela para ayudar en la búsqueda y localización de personas atrapadas.
Bogotá D.C
La Alcaldía de Bogotá se unió a la Cruz Roja Colombiana para crear ‘¡Bogotá unida para ayudar a Venezuela!’, una iniciativa para ayudar a las cientos de víctimas de los terremotos en el vecino país.
“Invitamos a los bogotanas y bogotanos a demostrar el poder colectivo de la solidaridad donando a través de los canales de la @cruzrojacol para ayudar a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela”, señaló el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.
Canales habilitados para donar
Desde el Distrito piden a los ciudadanos donar a través de los siguientes canales habilitados:
- Cuenta corriente: Banco Davivienda: 0560455069996490
- Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana: NIT: 899999025-3
Canales habilitados para buscar a familiares
En caso de que usted se encuentre en Bogotá o Cundinamarca y que sus familiares estén en Venezuela y no haya podido contactarse con ellos, están habilitadas las siguientes líneas de la Cruz Roja:
- Whatsapp: 3245309495
- Línea 123
- Correo electrónico: rcf@cruzrojabogota.org.co
Equipos enviados a Venezuela:
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que en las próximas horas 11 uniformados del Cuerpo de Bomberos viajarán a Venezuela para ayudar en las labores de búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas.
“Estos uniformados de Bomberos hacen parte de la delegación colombiana, compuesta por 64 personas y coordinada por la UNGRD, que viajará a Venezuela”, indicó Galán.
Además, junto a este equipo viajará también Dastan, un perro que hace parte del Cuerpo de Bomberos especializado en búsqueda y localización de personas atrapadas.
Dastan es un pastor belga malinois de 8 años y desde cachorro hace parte del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....