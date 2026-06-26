En Medellín y Antioquia comenzaron a recolectar ayudas para los damnificados de Venezuela

Terremotos en Venezuela del 24 de junio de 2026. Foto: Getty Images. / Edilzon Gamez

Medellín

La Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia iniciaron una campaña solidaria para recaudar ayudas que sirva las personas que están afectadas por los terremotos en Venezuela.

Desde ambas dependencias indicaron que se pueden donar recursos por medio de la Corporación Presentes y la Cruz Roja seccional Antioquia, para hacer llegar esas ayudas y brindar atención a los damnificados de los dos eventos sísmicos ocurridos el pasado 24 de junio en el vecino país.

Según la administración distrital de Medellín, la donación se puede hacer en dinero por medio de la Presentes Corporación, en la página web https://presentes.co/dona y también en el sitio web www.cruzrojacolombiana.org.

Abrazamos a Venezuela

La Corporación Presentes abrió la campaña Abracemos a Venezuela, con la que se puede apoyar con recursos económicos en la atención de esta emergencia.

Según esta entidad, “los movimientos sísmicos en Venezuela han ocasionado pérdidas humanas y grandes daños en la infraestructura. Unidos podemos ayudar a quien más lo necesita, unidos podemos estar presentes”.

Contigo Venezuela

La Cruz Roja Seccional Antioquia y del orden nacional abrieron la campaña Contigo Venezuela, con la que esperan recaudar los recursos necesarios para el desplazamiento, apoyo y atención de los damnificados por los terremotos en el vecino país.

Esta entidad dispuso de la cuenta corriente Davivienda 0560455069996490 a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, con el NIT 899999025-3.

Llamado del alcalde

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X indicó que “Las familias afectadas por la emergencia en Venezuela necesitan nuestro apoyo. Te invito a sumarte con donaciones a través de los canales oficiales habilitados por la Corporación Presentes y la Cruz Roja Colombiana. Total transparencia. Cada aporte cuenta y puede hacer la diferencia.

Apoyo a los venezolanos en Medellín

Indicó el mandatario distrital que para las personas que son de Venezuela y viven en Medellín, con necesidad de hablar con alguien en su país de origen, o si requieren orientación o apoyo emocional, se pueden acercar al Centro Intégrate.

En este lugar que menciona el alcalde hay acompañamiento psicosocial, información sobre rutas de atención y todos los servicios institucionales disponibles.

Cabe recordar que este centro está ubicado en la Calle 59 # 45-53, del barrio Prado Centro, cerca de la estación del Metro de Prado.

En este lugar atienden a la población migrante, retornada y comunidad de acogida entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde.

Llamado del gobernador

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó en su cuenta de X que Venezuela requiere esa solidaridad y además indicó los canales por los cuales se pueden hacer las donaciones.

El mandatario seccional también expresó el agradecimiento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, que viajarán a Venezuela y apoyarán las labores de búsqueda y rescate luego de la tragedia que vive el país hermano.

Indicó que “Nuestro Gobierno, en equipo con la Cruz Roja de Antioquia, apela a la solidaridad y al civismo de este pueblo paisa”.

Desde el gobierno seccional y distrital insistieron en la necesidad de acudir a la solidaridad de los antioqueños para la atención de esa emergencia.