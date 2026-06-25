FLA presentó recusación a Daniel Quintero por riesgos a la neutralidad, tras visita de la Supersalud

Medellín, Antioquia

La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) decidió ejercer los mecanismos legales que otorga la ley y presentó una recusación en contra del superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle. La acción se sustenta en causales que, según la entidad, podrían comprometer la imparcialidad requerida para el desarrollo de este tipo de actuaciones administrativas.

La medida busca garantizar la transparencia, la objetividad y el debido proceso en la auditoría que adelanta la Superintendencia Nacional de Salud tras la reciente visita de inspección realizada a las instalaciones de la FLA.

Desde la empresa antioqueña indicaron que atendieron la diligencia “de manera respetuosa y diligente”, ratificando su “disposición permanente de colaborar con los organismos de inspección, vigilancia y control del Estado”. Sin embargo, expresaron inquietudes frente a algunos requerimientos formulados durante la visita, los cuales, en su mayoría, excederían el ámbito propio de la vigilancia en salud e involucrarían aspectos contractuales tales como: financieros, confidenciales y de gobierno corporativo, como el registro de litigios, procesos judiciales y conciliaciones.

“He decidido ejercer los mecanismos legales que otorga la ley, mediante la presentación de una recusación en contra del superintendente de Salud, sustentada en causales que podrían afectar la imparcialidad requerida para el desarrollo de este tipo de actuaciones administrativas”, señaló Esteban Ramos, gerente de la FLA.

El directivo destacó que la FLA es “una empresa con más de 100 años de historia, referente empresarial del país y una de las principales generadoras de recursos para la salud, la educación, la cultura y el deporte de los colombianos”. Por ello, enfatizó que “cualquier proceso que pudiese afectar injustamente su reputación debe ser abordado con la mayor rigurosidad institucional posible”.

Esta recusación tiene como propósito asegurar que cualquier proceso de auditoría se adelante con absoluta independencia, neutralidad y respeto por las garantías procesales que protegen tanto a las instituciones públicas como a los ciudadanos y empresas.

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