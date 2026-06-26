Señalan al Clan del Golfo como responsable de la incineración de un camión en Briceño

Briceño- Antioquia

En la tarde de este jueves se reportó la incineración de un camión en la zona rural del municipio de Briceño en el Norte de Antioquia. Al parecer y de manera preliminar, se indica que los responsables serían integrantes del Clan del Golfo.

Este hecho aún es objeto de investigación. Por ahora, las autoridades no se han manifestado de manera oficial, pero según las fuentes consultadas en el territorio, esta acción estaría relacionada con la confrontación armada entre el frente 36 de alias ‘Primo Gay’.

Combates entre ilegales en Briceño

Durante este jueves, el Clan del Golfo y el frente 36 de la comisión de alias Lobo se enfrentaron en la vereda El Gurri de Briceño. Allí se reportó que, aparte de disparos, hubo lanzamiento de explosivos, lo que fue referenciado por la misma población. Esta situación haría parte de la decisión del autodenominado EGC de tomarse por completo el municipio de Briceño y expulsar del territorio a las disidencias lideradas por alias ‘Primo Gay’.

Esta arremetida estaría siendo liderada por alias W, quien hoy es uno de los cabecillas del Clan del Golfo, pero que el año pasado integraba las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, una disidencia del frente 18 y 36.

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